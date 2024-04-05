Zeydan Karalar mazbatasını aldı: 'Dünyanın en güzel kadınıyla birlikte...'

Adana’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı. Belediye binasının balkonundan konuşma yapan Başkan Karalar, “CHP’ye demokrasi, adalet, hukuk, ekmek için bir çok siyasal parti mensubu oy verdi. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek lazım“ dedi. Karalar eşi Nuray Karalar ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:38
Zeydan Karalar mazbatasını aldı: 'Dünyanın en güzel kadınıyla birlikte...'
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyların yüzde 46.57’sini alarak yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Karalar daha sonra vatandaşlara hitap etmek üzere belediyenin taş binasındaki balkona çıktı.

Karalar’a eşi Nuray Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

‘TERK EDENLER BUGÜNDEN SONRA GELMESİN’

Toplanan kalabalığa konuşan Burhanettin Bulut, seçimi büyük bir zaferle kazandıklarını söyledi. Seçim sürecinde partiden ayrılanlara yönelik konuşan Bulut, “Bizim yoldaşlarımız, Çukurova’nın yiğit evlatları hiçbir zaman partisini terk etmedi. Terk edenler de bugünden sonra gelmesin hiç. Yeter artık. İyi günde de kötü günde de aynı insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Aynı insanlarla birlikte olalım ki vefayı da doğru gösterelim birbirimize sarılmayı da” diye konuştu.

‘AK PARTİ’DEN OY VEREN CİDDİ KESİMLER OLDU’

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise partisinin tüm kademelerine ve seçmenlere teşekkür etti.

Türkiye İttifakını kurarak başarıyı elde ettiklerini vurgulayan Karalar, “Partimize, genel başkanımıza, Merkez Yönetim Kurulumuza (MYK) ve partimize inanarak yola çıktık. Kaybettiğimiz zamanlarda bile umudumuzu yitirmedik çünkü umut giderse her şey gider. Hani diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insan vardır.’ Ama biz umudumuzu yitirmedik. Bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu dönemde başka bir şey oldu. CHP’ye demokrasi, adalet, hukuk, ekmek için bir çok siyasal parti mensubu oy verdi. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. DEM’li arkadaşlarımıza, İYİ Parti’li arkadaşlarımıza, MHP’li arkadaşlara, ülkücü kardeşlerimize, vefalı örgütümüze ve tabii ki sizlere şükran borcumuzu burada eklememiz lazım. AK Parti’den bize oy veren ciddi kesimler var. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINIYLA BİRLİKTE..."

Karalar, öte yandan eşi Nuray Karalar ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Dünyanın en güzel kadınıyla birlikte mazbatayı aldım" notunu düştü.


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