CHP’li Bülbül’den Akın Gürlek’e: ‘Hadi benim için de suç duyurusunda bulun’

Yayınlanma: 11.03.2025 - 23:53

Güncelleme: 11.03.2025 - 23:53

TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde ilk 13 madde geçen hafta kabul edilmişti.

14. maddenin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından CHP'nin verdiği yoklama talebi ile üçüncü kez yeter sayısının bulunamaması üzerine Genel Kurul yarın saat 14.00'da yeniden toplanmak üzere kapandı.

“HER SABAH YENİ BİR ŞAFAK OPERASYONUNA UYANIYORUZ”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"AKP iktidarında geldiğimiz nokta şu, her sabah yeni bir şafak operasyonuna uyanıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu gözaltı kararı 2014-2016 tarihleri arasındaki iddiaya göre ihale yolsuzluğuna ilişkin verildi. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı katiller, uyuşturucu tacirleri, suç örgütleri, tecavüzcüler sokakta gezerken sarayın talimatıyla gece gündüz CHP'li belediyelere operasyon yapmakla meşgul. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının geçmişini biliyoruz, nereden geldiğini de biliyoruz. Şimdi çıkmş siyasilerin kürsü konuşmasından sonra suç duyurusunda bulunuyor. Ey savcı sana buradan sesleniyorum, ben demokrasi, özgürlükler ve hukuk devleti adına kürsü konuşması yapıyorum hadi benim için de suç duyurusunda bulun.

Operasyonlardan sorumlu başsavcı bu, 4 ayda 135 kişiyi tutuklattırdı. AKP yargısının 4 aylık bilançosu; gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler, belediye başkanları, insan hakları savunucuları, sendika temsilcileri. Bunlar iktidara karşı demokrasi talep eden, hukuk devleti talep eden kişiler."