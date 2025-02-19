Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Sen Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin?'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:38

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, "iktidar" mesajları veren Özel, iktidarın anahtarının yereldeki başarı olduğunu vurguladı.

"KABUK KIRILDI, ÖNÜMÜZ AÇILDI"

Son seçimlerde ulaşılan oy oranı ve anketlere dikkat çeken Özel, “Türkiye'de işler CHP açısından bakıldığında iyiye gidiyor. Kabuk kırıldı, önümüz açıldı" dedi.

“7 BÖLGEDE BELEDİYESİ OLAN TEK PARTİ CHP”

Özel, Türkiye'de 7 bölgede belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu kaydetti.

Özel, "En düşük eğitim ve en düşük gelir seviyesinden aldığımız oy, diğer oylara göre daha yüksek. 'CHP kıyılardan oy alır, zenginlerden olur, üniversitelilerden oy alır' bilgisini ters düz etti" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN HAZIMSIZLIĞI TETİKLENDİ"

Tüm seçim anketlerinin ortalamasında birinci olan partinin CHP olduğunu belirten Özel, "Erdoğan'ın hazımsızlığı tetiklendi, saldırdığı kreştir, anne karttır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin eleştirilerini de sürdüren Özel, "İstanbul'da 9 Ekim'den beri saldırmadığı hiçbir alan kalmadı. Ne gazeteci bıraktı ne akademisyen ne sanatçı ne de siyasetçi bıraktı. Kimi bulursa saldırıyor ve içeri atıyor" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Bey ve atanmışları korkuyu yükseltmeye çalışıyor" diyen Özeli, "Dünyada bütün diktatörler böyle yapar. Biz umudu yükseltmeye çalışıyoruz. Hepimize düşen bu karamsarlığa teslim olmamak. Başka çaremiz yoktur" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: SEN BU DARBENİN NERESİNDESİN?

Konuşmasının sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Sana darbe yapılırsa ben karşısındayım, 15 Temmuz’da gördük. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Peki sen Akın Gürlek’in yürüttüğü bu darbenin neresindesin? CHP’ye darbe yapanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.