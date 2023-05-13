CHP'li Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet'e konuştu: Karşıdevrimi biz önleyeceğiz

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:12

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu seçime sayılı günler kala olası Millet İttifakı iktidarında ekonomik olarak atılacak adımları ve Millet İttifakı’nın ekonomi politikalarına ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı iktidarında nasıl bir yol haritası izlenecek, geçiş sürecinde neler yaşanacak?

Belki de Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi bu olacak. Çünkü Cumhuriyet 100 yıl önce kurulduğu zaman, kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde olmayan bir siyasi zihniyeti 21 yıldan beri iktidarda görüyoruz. Karşıdevrim niteliğinde işler yapmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar. Toplumda da uyanış var. Bu uyanışla birlikte seçimlerde başarılı olmamız durumunda toplumun çok daha iyi bir noktaya gelmesi söz konusu olacak.

(Sena Tufan ve Bülent Kuşoğlu)

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"

Seçimin Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kazanılması halinde sonucun çok olumlu olacağını düşünüyorum. Çok ağır bir tahribata uğramış devlet yapısı var. Toplum değerleri açısından, demokratik kurumlar açısından da sıkıntılarımız var. Anayasa değişikliği gerekiyor. Türk devlet geleneğinde olmayan bir tek adam yönetimi söz konusu. Tüm bunlarla ilgili normalleşmeye gidilecek, gereken yapılacak. Buralarda sorun geçiş dönemiyle ilgili olacak. Sorun, hukukun üstün kılınması, adaletin tesisi ile ilgili olacak. İsrafı önleme çalışması yapılacak. İktidara mümkün olduğunca hazırlandık.

Ekonomi yönetiminde nasıl bir ekip düşünüldü?

En rahat olduğumuz konu ekonomi kadrosu. Ekonomi ve maliyede çok tecrübeli, bilgili ve dünya çapında isimler var. 6 partide de var bu isimler. Ekonomide heterodoks, ortodoks saçmalıklarına son verip mantıklı ve normal olanı, dünyanın yaptığını yapacak kadroları oluşturacağız.

"REFORMLARI YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

Millet İttifakı iktidarında enflasyonla nasıl mücadele edilecek. Halkta karşılık bulacak mı?

Erdoğan iktidarında enflasyonla mücadele edilmedi, büyüme ön plana çıkarıldı. Hayat pahalılığıyla mücadele geride ve lafta kaldı. Buna yönelik tedbirler gerçekleştirilmedi. Bunun bir nedeni de seçimlerdi. Biz seçimlerden sonra önümüzde de bir seçim olmasına rağmen enflasyonla ilgili gerekeni yapacağız. Yapısal reformları bir an önce yürürlüğe sokacağız. Birçok alanda yapısal reform gerekiyor. Türkiye’nin daha fazla bunları beklemeye tahammülü yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi insanlar 6 ay içerisinde bunun rahatlığını hissetmeye başlayacak. 6 ay içerisinde normalleşecek Türkiye. İktidara geldiğimizde her şey bir anda güllük gülistanlık olmayacak. Bundan sonra Kamu İhale Kanunu 200’e yakın kez değişmeyecek. Bundan sonra ihaleler doğru gerçekleştirilecek. Yolsuzluk, hırsızlık olmayacak. Olduğunda üzerine gidilecek. Denetim olacak. Bir devlet, devlet gibi işleyecek. Kurumsallaşmış bir devlet yapısı olacak. Tek adama bağlı adaletin, hukukun olmadığı, kadroların keyfi olarak oluşturulduğu, liyakatin değil sadakatin ön plana çıkarıldığı bir devlet yapısı söz konusu olmayacak.

(CHP’li Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Vakfı üyesi Hüseyin Yıldız ve yazarımız Miyase İknur ile sohbet etti.)

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLANACAK"

Secim süreci sonrasında piyasalarda yaşanacak değişim hakkında da Bülent Kuşoğlu’ya soru yöneltildi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS (Kredi Risk Primi) değeri günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022’den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi. Değerlendirmeniz nedir?

Millet İttifakı’nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimali yükseldikçe hem küresel bazda hem de Türkiye ölçeğinde piyasalara yansımasını görüyoruz. Bunlar da çok güzel ölçüler. Demek ki Kılıçdaroğlu iktidarıyla birlikte psikolojik üstünlük sağlanacak ve olumlu bir hava estirilecek.

"KURUMSALLAŞMIŞ BİR DEVLET YAPISI OLACAK"

Birçok alanda yapısal reformların yapılması gerektiğinin altını çizen Kuşoğlu, “6 ay içerisinde normalleşecek Türkiye. İktidara geldiğimizde her şey bir anda güllük gülistanlık olmayacak. Bundan sonra kurumsallaşmış bir devlet yapısı olacak. Bir devlet, devlet gibi işleyecek” ifadelerini kullandı.