CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan 'istifa' iddialarına yanıt

20 Eylül 2022 Salı, 11:24

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a verdiği röportajda, “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir” ifadeleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Kuşoğlu, Fırat'ın “6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu” sorusu üzerine, “Aday 6’lı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek” açıklamasını yaptı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu açıklamalarının ardından istifa ettiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Kuşoğlu, "Sosyal medyada yer aldığı gibi istifam veya 6’lı Millet Masası ile ilgili demecim söz konusu değildir" dedi.

Sosyal Medyada yer aldığı gibi istifam veya 6’lı Millet Masası ile ilgili demecim söz konusu değildir. — Bülent Kuşoğlu (@bkusoglu) September 19, 2022



