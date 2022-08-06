CHP'li Bülent Kuşoğlu, vergideki adaletsizliğe dikkat çekti: 'Sistem rantı destekliyor'
Vergideki adaletsizliğe dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kazanandan alınan bir vergi değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmıyor" dedi.
Türkiye’deki dolaylı vergiler yoksul yurttaşın belini bükerken bankada parası olan kur korumalı mevduat (KKM) sahipleri ağır vergi yükünden kurtulabiliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye’nin vergi alabilen bir ülke olduğunu ancak bu verginin adil olmadığını söyledi.
“Kazanandan alınan bir vergi değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmıyor” diyen Kuşoğlu, adaletsiz bir sistem olduğunu, vergilerin yüzde 70’ini de dolaylı vergilerin oluşturduğunu söyledi. Kuşoğlu, bu yıl için 335.9 milyar lira olarak açıklanan ek bütçeyle 241.3 milyar liraya indirilen “vergi harcamasına” dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teşvikler ya da vergi istisnası yoluyla vazgeçtiği vergiler anlamına gelen “vergi harcamasının” büyüklüğüne işaret eden Kuşoğlu, şunları söyledi: “Sermaye kazançları vergilenmiyor. KKM’de olduğu gibi. Oturduğunuz yerden kazanıyorsanız bunlar vergilenmiyor Türkiye’de. Bu da adaletsizlik getiriyor. Birçok kişi ‘Fabrikamı sattım, işletmemi sattım bankaya yatırdım, parasını yiyorum’ diyebiliyor. Mevcut sistem rantiyeyi destekler bir yapıda”
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