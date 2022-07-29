Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için '8 yıl hapis cezası' talep edildi
İspanya'da savcılar ünlü şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 8 yıldan fazla hapis cezası talep etti. Shakira, dün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu.
La Prensa Latina'da yer alan habere göre, İspanyol savcılar, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon Euro'dan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.
MAHKEMEYE ÇIKACAĞINI AÇIKLADI
Shakira, önceki gün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.
İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.
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