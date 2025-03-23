CHP'li Bulut sordu, Habertürk spikeri ne diyeceğini bilemedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Habertürk "canlı yayınında gece gündüz yayın veriyoruz" diyen Habertürk spikerine Saraçhane mitingini sordu. Spiker, Bulut'a yanıt veremedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Habertürk canlı yayınında Saraçhane mitinginin izlenme rekorlarını kırdığını ifade etti. Bulut, bunun bir rekor olduğunu belirterek "Sizin kanallarda yayınlanmasa bile hiçbir önemi yok çünkü toplum şu anda bunu izliyor" dedi. Bunun üzerine spiker, "Gece gündüz oralardan yayın veriyoruz. Nöbet tutuyoruz" dedi.
Bulut'un "Mitingi verdiniz mi? Bir milyona yakın insan vardı" diye sorması üzerine, spiker ne diyeceğini bilemedi.
ÖZEL, BOYKOT UYARISI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında yandaş medyaya sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestoların sansürlenmesini eleştiren Özel, medya organlarına boykot uyarısı yaptı. Gezi olaylarındaki 'penguen belgeseli' sansürünü hatırlatarak, "Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşınızdayız" dedi.
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