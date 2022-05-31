CHP'li Murat Bakan: Şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı

31 Mayıs 2022 Salı, 07:59

CHP milletvekili Murat Bakan, dün akşam sosyal medya hesabından Mehmet Cazip Obay adına düzenlenmiş olan "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaştı.

Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde CB forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.

Altı yıldır İçişleri Bakanlığını yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet Görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum.

Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç farketmez kapınıza gelmeye sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz"