CHP'li Murat Bakan: Şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde kavga eden iki kişiden birisinin üzerinden "Türkiye Devlet Fedaileri" adına düzenlenmiş bir tanıtım kartı çıktığını, kartın üzerinde de Cumhurbaşkanlığı forsu olduğunu ifade etti.
CHP milletvekili Murat Bakan, dün akşam sosyal medya hesabından Mehmet Cazip Obay adına düzenlenmiş olan "Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" ile şarjörlü bir tabancanın fotoğrafını paylaştı.
Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde CB forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.
Altı yıldır İçişleri Bakanlığını yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet Görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum.
Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç farketmez kapınıza gelmeye sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz"
Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. Sadat, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı. pic.twitter.com/pStkVvWQjO— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 30, 2022
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