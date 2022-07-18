CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkındaki koruma kararı yine kaldırıldı: 'Kabul etmeyeceğim...'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsisini kaldırdığını, yeniden tahsis edilse bile kabul etmeyeceğini söyledi. Kaftancıoğlu ayrıca 3600 ek gösterge sözü verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın kararına tepki gösterdi.
Koruma tahsisinin kaldırıldığını aktaran Kaftancıoğlu, yeniden tahsis edilse dahi kabul etmeyeceğini belirtti. Kaftancıoğlu ayrıca, "Devleti babalarının çiftliği gibi görenlerden sandıkta ve hukuk karşısında hesap sorulacağını" ifade etti.
Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür!
Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!"
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