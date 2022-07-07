Canan Kaftancıoğlu'ndan Fahrettin Koca'ya sert tepki

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:08

Konya Şehir Hastanesi'nde, dün Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı vermişti:

"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"

BİZİM GÖREVİMİZ ÜZGÜN GÖRÜNMEK DEĞİL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Fahrettin Koca'nın paylaşımını alıntılayarak, Koca'ya sert tepkide bulundu.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın meslektaşım; biz siyasilerin görevi üzgün görünmek ya da yürek yangımızdan söz etmek değil, toplumun yüreğini yakacak olaylara ve durumlara çözüm olmaktır Meslektaşlarımız,vatandaşlarımız üzüntüden kahroluyor zaten hepimizin o koltuklarda üzülmek dışında sorumlulukları var.

Ve ayrıca milletimiz kimin üzgün göründüğü! kimin ise gerçekten üzgün olduğuna karar verecektir. Endişe etmeyin, bu millete güvenin…"