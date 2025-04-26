CHP'li Cemal Enginyurt'tan 'operasyon' tepkisi: 'Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor, bilmediği bir şey var...'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:59

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisini Mersin'de yapılacak olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga operasyon ve mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. 'Öyleyse ne yapmalıyım' diyor” diyen Enginyurt, “Cumhuriyet Halk Partilileri korkutmalıyım, CHP üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB’ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’ne selam gönderiyor, haber gönderiyor” diye konuştu.

"ERDOĞAN’IN BİLMEDİĞİ BİR ŞEY VAR..."

“Erdoğan’ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık” diyen Engin Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok. Hukuksuzluk varsa, yanlış varsa hesabını herkes versin. Ama şu unutulmasın. Suç yaratılmak için suçlu içeri alınıp, FETÖ taktikleriyle, aynı hukuksuzlukla hukuk yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Dosyanın boş olduğunu görünce muhtemeldir ki talimat verdi. Böyle boş dosyayla Ekrem İmamoğlu hapiste tutulamaz. 'Öyleyse ne yapalım? Dosyaya yeni eklemeler yapalım, yeni gözaltılar yapalım, yeni tutuklamalar yapalım, Ekrem İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak için daha büyük mücadele verelim' diyor. Çünkü 19 Mart’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan uyku uyuyamıyor. Milyonlar sokakta. Hak, hukuk, adalet diyenler sokakta. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin her yerinde, en ücra köşesinde binleri, on binleri, milyonları sokağa topluyor."

''BİZ KORKUYU KERBELA’DA BIRAKTIK"

"Dolayısıyla Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. 'Öyleyse ne yapmalıyım' diyor. Cumhuriyet Halk Partilileri korkutmalıyım, CHP üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB’ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’ne selam gönderiyor, haber gönderiyor. Erdoğan’ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok. Hukuksuzluk varsa, yanlış varsa hesabını herkes versin.

Ama şu unutulmasın. Suç yaratılmak için suçlu içeri alınıp, FETÖ taktikleriyle, aynı hukuksuzlukla hukuk yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Gün gelir, adalet herkese lazım olur. Onun için ben Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Bu adaletsizliğe son verin. Yaptığınız iş, milletin arasında kin, nefret, kavga oluşturmaktan başka hiçbir işe yaramıyor."

''ERDOĞAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR''

"Dünya bizden nefret ediyor. 'Dünya lideriyiz' diyorsunuz, dünyanın hiçbir ülkesine vizesiz girilemiyor ve vize verilmiyor. Milletvekili bile vize kuyruğunda bekliyor. Getirdiğin nokta burası. Dünyada zaten itibarın yok, hiç olmazsa ülkede iç barışı sağlaman gerekir. İç barışı sağlamak, daha Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olmaktan geçer. Recep Tayyip Erdoğan, tercihini yanlış kullanıyor. Bu milleti bölüyor, parçalıyor.

Buradan hareketle 'yeni bir seçimde tekrar kazanabilir miyim' diyor. Seçimi kazanmak değildir esas olan, esas olan ülkeyi kazanmaktır. 50 milyar dolar parayı kaybettin, bedelini ülke insanı ödüyor. Elektriği zam, doğal gaza zam, akaryakıtı zam. Dünyada petrolün fiyatı düşüyor, Türkiye’de akaryakıt artıyor. Bunun sorumlusu Erdoğan’dır. Dolayısıyla bu operasyonlar haksız bir operasyondur. Erdoğan derhal istifa etmelidir.

Dün Erdemli'deydik. Erdemli’de büyük bir coşku vardı, büyük bir heyecan vardı. Ali Mahir Başarır ile birlikte orada, CHP ilçe başkanlarımızla beraber adeta bir miting havası yaşadık. Kırıkkale’de de aynı şeyi yaşamıştım. Oraya gittiğimde 5 bin kişiyle miting yapmıştık. Türkiye’nin her yerinde CHP binleri, on binleri sokağa topluyor. Bugün Mersin’de de yüz binlerce insan 'Hak, hukuk, adalet' diyecektir. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyecektir."