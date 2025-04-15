'Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım' demişti... Cemal Enginyurt'tan, Bülent Turan'ın o sözlerine çok sert tepki: 'Siz ne zaman dik durdunuz? Kayyumcu Bülent!'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, “Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" dedi. Turan'ın bu sözlerine CHP'li Cemal Enginyurt'tan sert tepki geldi.

'Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım' demişti... Cemal Enginyurt'tan, Bülent Turan'ın o sözlerine çok sert tepki: 'Siz ne zaman dik durdunuz? Kayyumcu Bülent!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:12

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gitti.

Turan, buradaki konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştirdi.

BİR TUHAF KIYAS!

Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" diye konuştu.

CHP’nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarını eleştiren Turan, "Boykot yapmaya kalktı. Bir tane yabancı marka var mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ezbere boykot yapan. Niye bunu yaptın dediğinde bilmiyorum diyen bir adamla bu parti yol yürüyemez. Özgür Bey'in de siyasi ömrünü hep beraber göreceğiz" ifadesini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN SERT TEPKİ

Turan sözleri kısa sürede gündem olurken; CHP'li Cemal Enginyurt'tan da o sözlere bir tepki geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li Bülent Turan: 'İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu?'

Neden olmasın,

Size olur Bülent.

Siz ne zaman DİK durdunuz?

Demokrat oldunuz?

Kayyumcu Bülent."


Etiketler: #CHP

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