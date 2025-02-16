CHP’li Cemil Tugay’dan iddialara yanıt: ‘Böyle bir şey yok, kabul etmiyorum’

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:37

CHP’nin 38’inci Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açan ve ifade veren İzmir İl Kurultay delegesi Hatip Karaaslan’ın iddialarına yanıt verdi.

Tugay, söz konusu iddiaların yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Böyle bir şey kesinlikle yok. Benim adımın geçirilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Sonuçta İzmir İl Kurultay delegeleriyle ilgili bir iddia olduğunu okuyorum gazeteden. Ve orada bazılarına para teklif edildiğini bazılarına da verildiğini söylemişler. Benim de burada teklifi ileten ya da parayı veren kişilerden olduğumu söylemişler. Böyle bir şey kesinlikle yok. İzmir'de böyle bir bir teklif ve alışveriş asla olmadı. Kurultayın genelinde de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kabul etmiyorum. Ama benim adımın geçtiği her şeyin yalan olduğuna iftira olduğuna yüzde yüz eminim. Neticede iddia edildiği gibi herhangi bir kurultay delegesine böyle bir teklifte bulunulduysa birisi de bir yerden para aldıysa bu kişilerin çıkmasını ve bu iddiayı doğrulamalarını isterim, beklerim" dedi.

“DAVA AÇACAĞIM, HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM”

İzmir'in 56 kurultay delegesi olduğunu ve delegeler içinde tanımadığı tek kişinin söz konusu iddiaları dile getiren kişi olduğunu ifade eden Tugay, "İddiada bulunan kişi ile hiçbir temasım olmadı, hiçbir tanışıklığım yok. Bu kişi dışında hemen herkesi iyi tanıyorum, fikir paylaşımı için görüştüğüm insanlar oldu. Ama hiç kimseden böyle bir şey duymadım. Bu benim kişiliğim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırıdır. Tamamen yalan ve iftiradır her şeyden önce yarın iddia sahibi kişiyle ilgili olarak bir dava açacağım, hukuk önünde hesap soracağım. Diğer taraftan CHP'nin İzmir İl Başkanımıza ve diğer kurultay delegelerine şu çağrıda bulunuyorum: Bütün kurultay delegeleri çıkmalı ve bu konudaki görüşlerini açıklamalılar. Neticede İzmir'in böyle kirli işlerin içerisinde asla olmadığını CHP'nin de bu tür kirli işlere bulaşmadığını emin bir şekilde söyleyebilirim" diye konuştu.

“CHP İKTİDAR ALTERNATİFİ OLDUĞU İÇİN BU TÜR İFTİRALAR ÜRETİLİYOR”

"Bu tamamen iktidarın parti içerisinde satılık insanları bularak CHP'yi yıpratma çabası, başka hiçbir şey değil" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Çok açık bir şekilde iktidar halk desteğini, oyunu kaybettikçe kamuoyu anketlerine bunlar yansıdıkça ülkenin sorunları çözülmedikçe önümüzdeki genel seçimde iktidarı kaybetme riski olduğu için burada en olası iktidar alternatifi CHP olduğu için, CHP kadrolarına ve partinin kurumsal yapısına zarar vermek amaçlanıyor. Bu nedenle bu tür iftiralar üretiliyor, gerçeklikle ilgisi yok. Amaçları tabii ki demokratik olarak sandıkta yenemeyecekleri partiye bu yollara zarar vermek. Başka da hiçbir açıklaması olmaz bunun. İzmir'in kurultay delegeleri bu iftirayı temizleyeceklerdir. Bu yalanla gerçeklerin hiçbir alakası yok."