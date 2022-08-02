CHP'li Çetin Osman Budak, Patara'dan çalınan kumları TBMM gündemine taşıdı

02 Ağustos 2022 Salı, 09:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Patara'daki kumların Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından daha önce kumları çaldığı için yargılanan çete üyelerinin akrabalarına satıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

arım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi veren Budak, “Hırsızların elinden kurtardığınız Patara’nın son derece değerli kumlarını, hırsızlara geri mi sattınız?” diye sordu. Budak, “Rantçılar, Patara kumlarının peşini bırakmıyor. Devleti şirket gibi yöneteceğiz iddiasında bulunan tek adam rejiminin memurları ne kanun ne kültürel miras ne de doğal güzellik dinlemeden her şeyi paraya çevirmenin derdine düştü. Ülkemiz hukuk devleti ve bağımsız yargıdan uzaklaştıkça bu çeteler korkusuzca bütün değerlerimize saldırıyor. Hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmazmış” dedi.

‘‘PATARA’DA SKANDALLAR BİTMEK BİLMİYOR’’

Patara’da skandalların bir türlü bitmek bilmediğini söyleyen Budak, şöyle konuştu:

‘‘Daha önce hırsızlık olayına şahit olup engel olmak için tutanak tutan orman muhafaza memuru, parti-devlet-şirket üçgeninden oluşan çete tarafından tehdit edildi. ‘Cumhurbaşkanı da gelse tutanak tutacağım’ diyen memur Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanarak görevden alındı.

Hırsızlığa göz yummayan suçlu, hırsızlık yapanlar suçsuz. Beytülmale el uzatılmasın diye görevini yapan memurun başına gelmeyen kalmadı. Hırsızlık davası sürerken el konulan kumlar yasalara aykırı şekilde el altından satıldı. Bu kumların satışa konu edilmesi kesinlikle yasak. Gemiyi öylesine azıya almışlar ki değerli kumları humuslu toprak diyerek üç kuruşa suç ortağı arkadaşlarının akrabalarına satıyorlar. Memleketin ağacını, arsasını, fabrikalarını sattılar, en son sıra kumuna geldi.’’

PATARA KUMLARI, ‘HUMUSLU TOPRAK’ DENİLEREK SATILDI MI?

Budak, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Kum çalınmasına yardım ettiği ya da göz yumduğu iddia edilen Kaş Kaymakamlığı personeliyle ilgili idari soruşturma yapılmış mıdır? İdari yaptırım uygulanmış mıdır? Koruma altındaki kumun Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, kum hırsızlığı ile suçlanan şirketin sahibinin damadına, faturaya ‘kum’ yerine ‘humuslu toprak’ yazılarak satıldığı iddiaları doğru mudur? Bakanlığın bu konuda bir soruşturması olmuş mudur?

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden çalınan ve yürütülen soruşturma neticesinde koruma altına alınan kumun yerine koyulması ile ilgili çalışmalar yapılmış mıdır? Tahrip edilen bölgede hasar tespiti yapılmış mıdır? Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde benzer hırsızlık olaylarına karşı ne tür önlemler alınmıştır? Bölgenin korunması ve tahrip edilmesinin önlenmesi için hangi tedbirler alınmıştır? Orman İşletme Müdürlükleri tarafından humuslu toprak satışı yapılmakta mıdır?"