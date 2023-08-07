CHP'li Cevdet Akay'dan Anadolu basını için önerge: Sorunlar araştırılsın, çözülsün

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 03:00

CHP’li Cevdet Akay, demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru kabul edilen yerel basının zor günlerden geçtiğine dikkat çekti. Yerel televizyon ve gazetelerin sorunlarının mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini, aksi halde ayakta kalmak için direnen az sayıda yerel basın kuruluşunun da kapısına kilit vurmak zorunda kalacağını söyleyen Akay, TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Akay, “Anadolu basını, günümüzde demokratik sürecin etkin bir parçası olamadığı gibi ekonomik açıdan ayakta kalmanın mücadelesini veriyor. Şu an en temel sıkıntıları finansman. Devlet, yerel gazeteleri ayakta tutabilmek için finansman desteği sağlamalı” dedi.

(Cevdet Akay)

Ekonomik darboğaz içinde olan yerel basının, 2021’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Akay, “Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları reklam gelirleri bile önemli ölçüde azalan yerel gazeteleri yeniden hayata döndürmek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Son 5 yılda yerel gazeteler ağırlıklı olmak üzere 900’ün üzerinde gazete kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Eğer yaşanan sorun ve sıkıntılara ivedilikle bir çözüm bulunamazsa yarı yarıya inen yerel gazete sayısı çok yakın zamanda tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak” ifadelerini kullandı.

‘UÇUK’ FREKANS TAHSİS ÜCRETİ

Yerel televizyonların da başta frekans tahsisi olmak üzere sorunlar yaşadığını, ödenmesi istenen rakamların “uçuk seviyede” olduğunu kaydeden Akay, “Yerel televizyonlar uydudan yayın yapabilmek için 1 milyon 650 bin lira karşılığında uydu yayın lisansı almaları gerekmekte, 7 bin ile 17 bin 500 dolar arasında değişen aylık uydu ücretini ödemek zorundadır. Bu ücretleri yerel televizyonların ödemesi mümkün değil. Yerel televizyon kanalları ile yerel gazetelerin sorunlarının araştırılması, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi sorunlarının çözüme kavuşturulması büyük önem teşkil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.