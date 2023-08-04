Karabük'te büyük tehlike... CHP'li Cevdet Akay: Deprem gerçeklik, testleri yapın
Nüfusunun yüzde 93’ü birinci derece deprem bölgesinde yaşayan Karabük’teki 204 okuldan 66’sına deprem dayanıklılık testi yapıldığı ortaya çıktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Büyük bir ihmalkarlık örneği. Deprem, Karabük için bir gerçeklik ve bu gerçeklik göz önünde bulundurulmalı. Tüm okulların deprem dayanıklılık testini yapın, dayanıksız okulları yıkarak yeniden inşa edin” dedi.
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların arasında okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere kamu binaları yer alıyor. Bu nedenle deprem riski altındaki il ve ilçelerde kamu binalarına yönelik deprem çalışmaları gündeme geldi.
Söz konusu
illerden biri de Karabük.
Karabük’te nüfusun
yüzde 93’ü, birinci derece
deprem bölgesinde
yaşıyor. CHP Karabük
Milletvekili Cevdet Akay,
Milli Eğitim Bakanı Yusuf
Tekin’e, kent genelinde
depreme dayanıklılık testi
yapılan okul sayısını ve bu
yöndeki çalışmaları sordu.
Tekin’in yanıtı ise riski
gözler önüne serdi.
‘İHMALKÂRLIK’
Buna göre, il genelinde
66 okulun deprem
dayanıklılık testinin
yapıldığı, 18 okulun
depreme dayanıklı
olmadığı gerekçesiyle
yıkıldığı, 28 okulun
güçlendirmesinin
yapıldığı, 19 okul için
de yıkım kararı alındığı
belirtildi. Ancak il
genelinde 204 okul
bulunduğunu söyleyen
Akay, “Sadece 66 okula
dayanıklılık testi yapılmış
olması kabul edilebilir bir
durum olmadığı gibi büyük
bir ihmalkârlık örneğidir”
tepkisini gösterdi. Karabük
İl Yatırım Programı’nda
32 okulun güçlendirilmesi
veya yapımı için ödenek
ayrıldığı, 9’unun yeniden
yapılacağı bilgisinin
paylaşıldığını belirten
Akay, “Deprem, Karabük
için bir gerçeklik ve bu
gerçeklik göz önünde
bulundurularak gerekli
tedbirler alınmalı. Bu
sebepten dolayı depreme
karşı dayanıksız olan
tüm okulların yatırım
programına alınarak
yenilenmesi bir
zorunluluk” dedi.
İKTİDARA ÇAĞRI
Kahramanmaraş
depremlerinde
tedbirsizliğin acı
faturasının ödendiğini
vurgulayan Akay, “Karabük
bu ülkenin üvey evladı
değil. İlimiz genelinde
bulunan evlatlarımız
tehlike altında. İl genelinde
bulunan tüm okulların
deprem dayanıklılık testini
yapın, dayanıklı olmayan
19 okul başta olmak üzere
tüm dayanıksız okulları
yıkarak yeniden inşa edin”
çağrısında bulundu.
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