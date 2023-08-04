Karabük'te büyük tehlike... CHP'li Cevdet Akay: Deprem gerçeklik, testleri yapın

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların arasında okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere kamu binaları yer alıyor. Bu nedenle deprem riski altındaki il ve ilçelerde kamu binalarına yönelik deprem çalışmaları gündeme geldi.

Söz konusu illerden biri de Karabük. Karabük’te nüfusun yüzde 93’ü, birinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, kent genelinde depreme dayanıklılık testi yapılan okul sayısını ve bu yöndeki çalışmaları sordu. Tekin’in yanıtı ise riski gözler önüne serdi.



‘İHMALKÂRLIK’



Buna göre, il genelinde 66 okulun deprem dayanıklılık testinin yapıldığı, 18 okulun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığı, 28 okulun güçlendirmesinin yapıldığı, 19 okul için de yıkım kararı alındığı belirtildi. Ancak il genelinde 204 okul bulunduğunu söyleyen Akay, “Sadece 66 okula dayanıklılık testi yapılmış olması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi büyük bir ihmalkârlık örneğidir” tepkisini gösterdi. Karabük İl Yatırım Programı’nda 32 okulun güçlendirilmesi veya yapımı için ödenek ayrıldığı, 9’unun yeniden yapılacağı bilgisinin paylaşıldığını belirten Akay, “Deprem, Karabük için bir gerçeklik ve bu gerçeklik göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmalı. Bu sebepten dolayı depreme karşı dayanıksız olan tüm okulların yatırım programına alınarak yenilenmesi bir zorunluluk” dedi.



İKTİDARA ÇAĞRI



Kahramanmaraş depremlerinde tedbirsizliğin acı faturasının ödendiğini vurgulayan Akay, “Karabük bu ülkenin üvey evladı değil. İlimiz genelinde bulunan evlatlarımız tehlike altında. İl genelinde bulunan tüm okulların deprem dayanıklılık testini yapın, dayanıklı olmayan 19 okul başta olmak üzere tüm dayanıksız okulları yıkarak yeniden inşa edin” çağrısında bulundu.

