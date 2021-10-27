CHP'li Çeviköz anlattı: CHP tezkere kararını nasıl aldı?

27 Ekim 2021 Çarşamba, 17:19

TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.

CHP ve HDP tezkere 'hayır' oyu kullanırken İYİ Parti, AKP ve MHP 'evet' oyu kullandı. Cumhurbaşkanına iki yıl yetki veren tezkereye CHP'nin hayır oyu kullanması merak konusu oldu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, sürecin perde arkasını Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

CHP'nin 2014'ten bu yana ilk kez bir sınır ötesi operasyona hayır oyu kullanmasının iki nedeni olduğunu söyleyen CHP'li Çeviköz, "Biz bu tezkerenin süresinin iki yıl olmasını 2023 yılının Haziran ayında görevi bitecek olan yasama ve yürütmenin bir sonraki yasama ve yürütmeye hak gaspı şeklinde gördük. Böyle bir hak gaspının uygun olmadığını düşünüyoruz. Erken seçim olmasa bile en kötü ihtimalle 2023 yılının Haziran ayında yeni bir seçim yapılacak ve yeni bir yasama organı ortaya çıkacak. Böyle bir kararı onları da şimdiden bağlayacak şekilde alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

"İKTİDARDAN GEREKEN CEVABI ALAMADIK"

CHP'li Çeviköz, bu tür sorunların askeri çözüme gitmeyeceği düşüncesinde olduklarını ve artık yavaş yavaş askeri çözüm arayışlarının da devre dışı bırakıldığını savundu. Buna örnek olarak Afganistan örneğini veren Çeviköz, "Biz de aslında yıllardır Suriye ile ilgili bu sorunsalın çözümünün hep diyalogla ve barışçıl yollarla araştırılması gerektiğini savunduk. Bugüne kadar bu düşüncelerimize iktidardan gereken cevabı alamadık. Şimdi artık bunun zamanıdır diye düşündüğümüz için askeri çözümün olmayacağının anlaşıldığı bir ortamda siyasi çözümün bir şekilde öne çıkartılması gerektiğini ifade etti. Tezkereyi de bu şekilde değerlendirdik" dedi.

"ARAMIZDA EŞGÜDÜM VE KOORDİNASYON VAR"

İttifak ortakları İYİ Parti'nin tezkereye 'evet' oyu kullanması bu süreçte dengeleri değiştirebilir iddiaları üzerine Çeviköz şöyle yanıt verdi:

"Biz aslında ittifak ortaklarımızla bu tür görüşlerimizi hep paylaşıyoruz. Aramızda bir eşgüdüm ve koordinasyon var. Dış politikayla ilgili olarak ittifak ortakları arasında nüanslar olabilir. Ancak biz, ittifak ortaklarıyla bir araya getiren konuların demokrasi birliği olduğu düşüncesindeyiz. Biz bir demokratik ortam oluşturduk. Bu demokrasi platformunda belli ilkeler ve prensipler üzerinden hareket ediyoruz"

HDP İDDİASINA YANIT VERDİ

İktidar medyasında HDP'nin tezkere ile ilgili itirazlarının CHP'yi etkilediği iddia edildi. "CHP, belli konularda kendi kararlarını alabilen bir partidir" diyen Çeviköz, "Herhangi bir şekilde kimseden etkilenmiş olduğumuzu ileri sürmek abesle iştigaldir" dedi.