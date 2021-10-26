Son dakika... Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Son dakika... Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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