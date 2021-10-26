Son dakika... Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Son dakika... Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 20:54
Son dakika... Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
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Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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