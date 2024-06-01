CHP’li Çiftci, tekrarlanacak seçimler için hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı: CHP ‘tekrar seçimlere’ hazır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yarın Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tekrarlanmasına karar verdiği yerlerde yapılacak seçimlere hazır olduklarını vurguladı. Pınarbaşı, Akpazar ve Büyükkarıştıran’da iddialı olduklarını söyleyen Çiftci, “ Her bölgede sandık görevlendirmeleri, müşahitler, avukat örgütlenmeleri hazır. Seçimden önce görevli milletvekillerimiz de bölgede kontrollerini yapıyor” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:18
CHP’li Çiftci, tekrarlanacak seçimler için hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı: CHP ‘tekrar seçimlere’ hazır
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Yerel seçimlerden sonra YSK’nin aldığı karar ile yarın Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçelerinde; Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya beldesi, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesi ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldesinde seçimler tekrarlanacak. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Çiftci; özellikle Pınarbaşı, Akpazar ve Büyükkarıştıran’da tekrarlanacak seçimlerde iddialı olduklarını söyledi. 

31 Mart’ta açıklanan sonuçlara göre CHP, Pınarbaşı’nda yüzde 33.30, Akpazar’da da 38.17 oyla seçimleri birinci parti olarak tamamlamıştı. 

"SIKINTI YAŞAMAKSIZIN BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Büyükkarıştıran’da da yüzde 47.01 oy alan CHP, 3 oy farkla DSP’nin gerisinde kaldı. Bu nedenle özellikle bu üç çevrede iddialı olduklarını söyleyen Çiftci, “Diğer yerlerde de elbette iddia sahibiyiz. Her bölgede sandık görevlendirmeleri, müşahitler, avukat örgütlenmeleri hazır. Seçimden önce görevli milletvekillerimiz de bölgede kontrollerini yapıyor. Kendim de kontrolleri yapacağım. Bir sıkıntı yaşamaksızın seçimleri bitireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bu bölgelerde seçmenin tekrarlanacak seçimlere katılımı konusunda da bir sıkıntı görmediklerini söyleyen Çiftci, “İnsanların buralarda seçimlerin tekrarlatılmasına tepkisi olduğu için oylarda bir artış olabilir. Pınarbaşı ve Büyükkarıştıran’da seçmenin böyle bir tepki göstereceğini düşünüyoruz. Büyükşehirlerde yaşayıp da Akpazar’da nüfus kaydı olan çok kişi de oy kullanmaya gideceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.


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