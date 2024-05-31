CHP, pazar günü Rize’de çay, haziran sonunda da ‘büyük emek’ mitingi yapacak: Hedef maaşlara ara zam
Yerel seçim sonrası yurttaşların yaşadığı sıkıntıları protesto etmeye başlayan CHP, ilk olarak İstanbul’da atanmayan öğretmenler ve laik eğitim isteyen ailelerle bir araya geldi. Sonrasında ise Ankara’da emeklilerle büyük emekliler buluşmasını düzenledi.
Bundan sonra da mitinglere devam edeceklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları bu pazar Rize’de yapacakları çay mitingine davet etti.
Mitinge ilişkin konuşan CHP kurmayları, yaş çay alım fiyatı konusunda üreticinin uzun bir süredir eleştirisi olduğunu anımsatarak “Yaş çay alım fiyatı 17 lira. Biz alım fiyatının 25 lira olması gerektiğini söyledik. İşte bu taleplerle çay üreticisinin sesini duyurmak için pazar günü saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız” ifadelerini kullandı.
‘SEÇİM BASKISI’
Haziran sonunda büyük bir “emek mitingi” düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen partililer şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapsamı geniş bir miting düşünüyoruz. Çünkü geçim sıkıntısı artık emekli, işçi, beyaz yaka-mavi yaka ayrımı yapmadan herkesi etkiliyor. İktidar ise bu konuda adım atmayacağını çok net bir şekilde söylüyor. Hatta kira zammından yüzde 25 sınırı da kaldırılacak. Gıda enflasyonu hızla artıyor. Artık sürdürülebilir bir durum yok ve buna karşı daha çok kemer sıkma, vergi yükü getiriyorlar. Tüm bu kesimlerin sıkıntılarını anlatan büyük bir emek mitingi yapmayı hedefliyoruz. Temmuzdan önce bu mitingi yaparak halkın zam beklentisini meydanlardan duyurmak istiyoruz.”
Mitinglerle ortaya çıkabilecek bir erken seçim ihtimaline ilişkin de yorum yapan kurmaylar, “Biz halkın taleplerinin iktidara baskı yapacağını, erken seçim olursa bunun sonucu bir erken seçim olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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