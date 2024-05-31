Özgür Özel, SDD’nin düzenlediği panelde CHP’de yaşanan değişimi değerlendirdi: Başarmak zorundayız

Özel, “28 Mayıs’ta kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik. Şimdi arkadaşlarımız nüfusun yüzde 65’ini yönetiyor” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00
Özgür Özel, SDD’nin düzenlediği panelde CHP’de yaşanan değişimi değerlendirdi: Başarmak zorundayız
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CHP lideri Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’nin (SDD) düzenlediği panelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Geçen yıl yapılan genel seçimleri değerlendiren Özel, “Sokaktaki duygu partimize yansıdı. Hep beraber çok üzüldük. Bize oy verenler öyle bir büyük duygusal kopuş yaşadılar ki muhalifler küsmüştü. Bu üzüntünün kalıcılaşmasına izin vermemek gerekiyordu. 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle büyük umudu kaybettik. Onun için CHP’de değişim yaşadık” dedi. Özel sözlerine şöyle devam etti: “Değişimle başarı geldi. Arkadaşlarımız nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 80’ine, toplanan verginin yüzde 86’sına karşılık gelen bir coğrafyada yereli yönetecek. Bu süreç başarıya ulaşmak zorundadır. Başarının önündeki her türlü kişisel kibir, ihtiras, kurumsal çatışmalar engeldir ve bu partinin başarıya kilitlenmiş yönetim iradesi tarafından tasfiye edilecektir.” 

‘HESABI MAHKEME SORAR’

Panel sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz’un MHP’deki danışmanlık görevinden alınmasına ilişkin, “Görevine son verme, bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar” ifadesini kullandı.

İKTİDARA MESAJ YOLLADI 

CHP lideri Özgür Özel, “İktidar ortadaki projelere, somut politikalara katkı sağlayacak mı? Yoksa köstek mi olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz ve takibini de yine birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.


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