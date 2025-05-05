'CHP'li değilim diye yardım etmediler' demişti... CHP'li Çelik açıkladı: 'Belediye 8 aydır bu caniye yardım ediyor'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:12

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze programı çıkışında düzenlenen saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırının düzenlediği anları ve öncesinde yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun “CHP’den yemek yardımı alamadığım için öfkelendim” yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çelik, "Yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim' diyor ama doğruyu söylemiyor. Biz bu ifadeyi duyunca Beyoğlu Belediye Başkanı'na sorduk 'nedir durum?' diye. Belediye 8 aydır bu caniye yardım ediyor" dedi.

"GENEL BAŞKANIN ARACI OTOPARKA ALINMADI"

Çelik, saldırının yaşandığı alandaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, Özgür Özel’in aracının protokol otoparkına alınmadığını, diğer bakan ve parti temsilcilerinin araçlarına bu iznin verildiğini söyledi. “Otoparka girmesi engellenmeseydi, bu saldırı belki de hiç yaşanmayacaktı” diyen Çelik, bu ihmalle ilgili hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu.

"PROTOKOL ALANINA SABIKALI BİRİ NASIL GİRDİ?"

Olayın meydana geldiği noktanın protokol araçlarına ayrılan alan olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı, sabıka kaydı kabarık bir kişinin bu alana nasıl girdiğini sorguladı: “Cinayetten, tehditten sabıkalı bir kişi o alana nasıl giriyor? Bu, açık bir güvenlik zafiyetidir. Gereken suç duyurularını yapıyoruz.”

"KORUMA MESAFESİ, BUNDAN SONRA DAHA YAKIN OLACAK"

Çelik, Özgür Özel’in korumalarla arasında mesafe olmasını tercih ettiğini, vatandaşla temas kurmayı önemsediğini belirtti. Ancak yaşanan olay sonrası koruma düzeninin yeniden gözden geçirileceğini ve güvenliğin sıkılaştırılacağını ifade etti.

"SALDIRI TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE YAPILDI"

CHP İl Başkanı Çelik, saldırının sadece bir kişiye değil, doğrudan demokrasiye yöneldiğini vurguladı: “Bu, Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanına yapılan bir saldırıdır. Milletin iradesine yönelmiş bir şiddet eylemidir. Arkasında kim varsa, kimler varsa açığa çıkmalı.”

TENGİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, polisteki ilk ifadesinde şöyle demişti:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."