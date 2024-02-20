CHP'li Deniz Dalgıç: Sevdamız Mudanya

CHP’nin Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç coşkulu kalabalık ve marşlarla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aday adaylarının da destek verdiği Dalgıç, “ Belediye başkanının görevi halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almaktır. Biz de bunu sağlamak için hep birlikte, özveriyle çalışacağız. Bizim sevdamız da, işimiz de, gücümüz de Mudanya” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:19
CHP'li Deniz Dalgıç: Sevdamız Mudanya
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, seçim kampanyasına Mütareke Meydanı'nda CHP Mudanya İlçe Örgütü ve Mudanyalıların yoğun katılımıyla başladı. Alana İlçe Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Gençlik Marşı eşliğinde giren Deniz Dalgıç'a CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayları da destek verdi. Aday adaylığı sürecinde hep birlikte CHP ve Mudanya için çalıştıklarını vurgulayan Dalgıç, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın 10 yıllık süreçte ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Mudanyamızın gelişiminde, bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm geçmiş belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de onlardan devralacağımız emaneti hizmetlerimizle daha yukarı taşıyacağız” diye konuştu. 

“İŞİMİZ GÜCÜMÜZ MUDANYA” 

Yaşanabilir bir Mudanya'yı hep birlikte inşa edeceklerinin altını çizen Deniz Dalgıç, "Belediye başkanının görevi halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almaktır. Biz de bunu sağlamak için hep birlikte, özveriyle çalışacağız. Çünkü bizim sevdamız da, işimiz de, gücümüz de Mudanya" ifadelerini kullandı. Mudanyalıların yoğun ilgisi eşliğinde, coşkulu marşlarla başlayan seçim çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerine taşıyacaklarını vurgulayan Deniz Dalgıç, "Bu ateşi Mudanyamızın 47 mahallesine ve dört bir yanına taşıyacağız" dedi. 

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Ailesinin 1950'li yıllarda Mudanya'da yaşadığını anımsatan Dalgıç, "Dedem Kırcaali'den gelip nasıl Bursa'ya kök saldıysa biz de ailemizle Mudanya'ya yerleşip kök saldık. İlçemizin tüm sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerimiz hazır" açıklamasında bulundu. 

Konuşmaların ardından Mudanyalılarla fotoğraf çektiren Deniz Dalgıç, ardından partililerle birlikte sahil şeridindeki esnafı ziyaret etti. 


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