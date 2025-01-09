CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: "AK Parti’nin Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesinde yaptığı devasa peşkeşin belgesini tespit ettik"

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:12

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesinde devletin 46 milyar lira zarar ettiğini tespit ettiklerini belirterek, sosyal medya hesabından ihaleyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın ‘TCDD ihale sonuç belgesini paylaştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından Kırıkkale Delice - Çorum arasında yapılan hızlı tren hattının ihalesiyle ilgili TCDD’nin bir belgesini paylaşarak devletin 46 milyar lira zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Doğru bir proje, AK Parti tarafından nasıl büyük bir soyguna dönüştürüldü? AK Parti’nin Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı İhalesinde yaptığı devasa peşkeşin belgesini tespit ettik.

18.03.2022 tarihinde TCDD’nin 100km’lik proje için belirlediği yaklaşık maliyet tutarı: 7.018.311.843 TL

Hat uzunluğu 100km’den 120km’ye çıkarıldığı için yaklaşık maliyet tutarı: 8.421.974.211 TL

31.12.2024 tarihinde TCDD yaklaşık maliyetinin TÜİK İnşaat Maliyet Endeksine göre güncel tutarı: 29.077.382.595 TL

Aynı gün yapılan ihalenin sonucu: 75.249.608.232 TL

Fark 46.172.225.637 TL

46 Milyar Lira Zarar

Not: Bu ihale yatırım adı altında yapılan bir soygundur. İtirazımız projeye değil, yapılan soygun ihalesinedir.

Kaynak: TCDD 2022 Yılı Resmi Proje Kartı, İhale Sonuç Belgesi"