CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: AKP'nin Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz AKP’nin, kamuoyunda beşli çete olarak bilinen holdinglerden Cengiz-Kolin-Limak’a ait olan Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını Dolar’dan TL’ye çevrildiği belgeleri paylaştı. Akdeniz Elektrik'in özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirerek 910 milyon 922 bin TL kamu zararına neden olduğu gözler önüne serildi.
Isparta’da yurttaşları 72 saat boyunca karanlığa mahkûm eden Akdeniz Elektrik A.Ş’yi bünyesinde barındıran Cengiz-Kolin Ortaklığı, AKP’nin Cengiz-Kolin-Limak’a ait olan Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını Dolar’dan TL’ye çevirdiği belgelendi. Bu şekilde kamu devasa bir bir zarara uğratıldı.
Belgeleri paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kamu zararının 910 milyon 922 bin TL olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelerde Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal, Ahmet Arslan'ın imzaları bulunuyor.
1 MİLYAR LİRAYA YAKIN ZARAR...
Yavuzyılmaz, 2017 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı kararı hatırlatarak "Özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolar’la ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı" ifadelerini kullanarak 3493 sayılı ÖİB resmi yazısının belgesini de yayınladı.
Akdeniz Elektrik’in 2017’de kalan ana para borcunun 95 milyon 550 bin dolar olduğu aktaran Yavuzyılmaz, "Borç Dolar’la ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 119.750.256 Dolar" dedi.
Yavuzyılmaz, borcun TL’ye çevrilince ödenen karşılığının 70 milyon 828 bin 525 dolar olduğunu ifade etti ve aradaki farkın 48 milyon 921 bin 731 dolar olduğunu aktardı.
Yavuzyılmaz, 2013’te yapılan özelleştirme kapsamında imzalanan yüzde 100 hisse devir anlaşmasının fotoğraflarını da paylaştı.
"DEVASA BİR SOYGUN..."
Yavuzyılmaz, borcun TL’ye çevrilince ödenen karşılığının 70 milyon 828 bin 525 dolar olduğunu ifade etti ve aradaki farkın 48 milyon 921 bin 731 dolar olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, borcun güncel kurla kamuyu 910 milyon 922 bin 631 TL olduğu belirtti.
Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin Cengiz-Kolin-Limak’a ait olan Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik" paylaşımının yaptı.
AK Parti’nin Cengiz-Kolin-Limak’a ait olan Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını Dolar’dan TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 17, 2022
Kamu zararı: 910.922.631 TL
İmza: Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal, Ahmet Arslan
Belgeler?? pic.twitter.com/KDLmfhzUkL
Yavuzyılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu zararı: 910.922.631 TL İmza: Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal, Ahmet Arslan" ifadesini kullandı.
Yavuzyılmaz, 2013’te yapılan özelleştirme kapsamında imzalanan yüzde 100 hisse devir anlaşmasının fotoğraflarını da paylaştı.
"KAMU ZARARI: 910.922.631 TL!"
Yavuzyılmaz paylaşımlarını şöyle sürdürdü:
- 2017 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulunun aldığı kararla; Özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolar’la ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Kaynak: 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı
- Akdeniz Elektrik’in 2017’de kalan ana para borcu: 95.550.000 Dolar Borç Dolar’la ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 119.750.256 Dolar. TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 70.828.525 Dolar. Fark: 48.921.731 Dolar Güncel kurla kamu zararı: 910.922.631 TL!
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