CHP'li Deniz Yavuzyılmaz 'devasa ayrımcılığı' ifşa etti… Bolu Göynük Termik Santrali'ne 2 yılda yüzde 2666 teşvik artışı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:12

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada Bolu Göynük’te bulunan termik santrale yönelik devlet desteklerini mercek altına aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine dayanarak kamuoyunu bilgilendiren Yavuzyılmaz, teşvik ödemelerinde çarpıcı bir artış tespit ettiklerini belirtti.

AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-21??



Termik santrallere yapılan kapasite mekanizması teşvik ödemelerindeki devasa ayrımcılığı tespit ettik.



Yaklaşık aynı güçlerdeki termik santraller kıyaslandığında;



2024 ocak ayında ödenen teşvik??



Yatağan… pic.twitter.com/NU4EJFRNS3 — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 1, 2025

DEVASA TEŞVİK ARTIŞI GÜNDEMDE

Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre, 2023 yılı ocak ayında Kazancı Holding’e ait Bolu Göynük Termik Santrali’ne yapılan teşvik ödemesi 1 milyon 448 bin TL iken, 2025 yılı ocak ayında bu tutarın 40 milyon 65 bin TL’ye yükseldiği kaydedildi. Bu da yüzde 2666’lık bir artış anlamına geliyor.

38 MİLYON TL’LİK KAMU ZARARI

Verilere göre, iki yıl içinde yapılan teşvik artışıyla kamu kasasından fazladan 38 milyon TL çıkmış oldu. Yavuzyılmaz, bu artışın kamu yararına uygun olmadığını ve kamu kaynaklarının belli şirketlere ayrıcalıklı şekilde aktarıldığını savundu.

"BU BİR PEŞKEŞ, TEŞVİK DEĞİL"

CHP’li Yavuzyılmaz, açıklamasında “Bunun adı teşvik değil, kamu kaynaklarını peşkeştir!” ifadelerini kullandı. Bu söylem, devletin özel sektörle kurduğu finansal ilişkilerin şeffaflığına dair ciddi soruları da beraberinde getirdi.

RESMİ KAYNAK: TEİAŞ

Yavuzyılmaz’ın açıklamasında kullandığı tüm verilerin TEİAŞ’ın resmi internet sitesinden alındığı belirtildi. Bu durum, açıklamanın doğruluğunu ve resmi dayanağını güçlendirirken, konunun ciddiyetini de artırdı.

Kapasite mekanizması nedir?



TEİAŞ’ın, santrallerin üretime hazır tuttuğu ancak üretim yapmadığı elektrik kapasitelerini emre amade tutmaları ve elektrik sistemi arz güvenliği için, güvenilir kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya korunması amacıyla verdiği teşviktir.… pic.twitter.com/qwuKoVh2Tv — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 1, 2025

ENERJİ POLİTİKALARINDA ŞEFFAFLIK TALEBİ

Söz konusu teşvik artışının ardından kamuoyunda enerji sektörüne yönelik teşviklerin denetlenmesi ve şeffaflaştırılması talepleri yeniden gündeme geldi. CHP, bu tür teşviklerin Meclis gündeminde daha fazla sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR

Yavuzyılmaz’ın açıklamasının ardından konunun Meclis gündemine taşınması ve resmi soru önergeleriyle detayların araştırılması bekleniyor.