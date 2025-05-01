Son Dakika... 'İyice zıvanadan çıktılar' diyerek duyurdu: CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!

Son dakika haberi... CHP milletvekili Burhanettin Bulut, partisinin otobüs şoförüne tutuklama talebi geldiğini duyurdu. Bulut "Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan" dedi. Bulut ikinci bir paylaşım yaparak 'ev hapsi' kararı verildiğini belirtti.

Son Dakika... 'İyice zıvanadan çıktılar' diyerek duyurdu: CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:55

CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, partisinin otobüs şoförüne tutuklama talebi geldiğini duyurdu. 

Bulut şunları yazdı: 

"İyice zıvanadan çıktılar.

Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. 

Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"

EV HAPSİ VERİLDİ 

Bulut ikinci bir paylaşım yaparak 'ev hapsi' kararı verildiğini belirtti. 

Bulut "Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun" diye yazdı. 


Etiketler: #tutuklama #CHP

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