CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan 'Kuzey Marmara Otoyolu' iddiası: 'Eski bakan Cahit Turhan’ın CEO’luğa getirildiğini tespit ettik'
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan döneminde geçiş garantisiyle yapılan Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna Turhan'ın getirildiğini açıkladı.
Yavuzyılmaz ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çete" olarak tanımladığı; "Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon" şirketlerinin işletmeyi oluşturduğuna dikkat çekti.
Yavuzyılmaz, X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Yaparsa AK Parti yapar! Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik.
Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik. İşletmeyi oluşturan şirketler;
KOLİN, LİMAK, CENGİZ, KALYON
Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’: 1 Milyar 338 Milyon Adet Araç!
Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor!
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim Resmi Taslak Raporu - 16.09.2019 tarihli 2 No’lu Mutabakatname"
Yaparsa AK Parti yapar!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 4, 2024
Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik.
Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.… pic.twitter.com/zyk6nAUlz6
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