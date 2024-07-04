Eski Bakan'ın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

İstanbul’un Bakırköy’de oturan eski bakan Fehim Adak’ın kardeşi eski hakim Nedim Adak evinde ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından Adak’ın cenazesi morga kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:22
Eski Bakan'ın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu
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Olay, saat 15.00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Cevizlik Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Eski Ticaret, Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevini yapan Fehim Adak’ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak’a (77) ulaşamayan kızı babasının evine geldi. 

İçeriye giremeyen ve ses gelmediğini fark eden kızı durumu 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. 

Polisle beraber içeri giren itfaiye ekipleri Adak’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, emekli hakim Nedim Adak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. Nedim Adak’ın cenazesi defin işlemleri yapılmak üzere İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece Gasilhanesi Morguna kaldırıldı.


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