CHP'li Deniz Yücel'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e sert tepki: 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:21

Güncelleme: 17.04.2025 - 19:21

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Çelik'e verdiği yanıtta, "Sen anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayacaksın, anayasayı defalarca çiğneyeceksin, yargı eliyle seçilmişlere darbe yapacaksın, sonra bir de utanmadan demokrasiden, millet iradesinden bahsedeceksin! Öyle mi Ömer Çelik?" diye sordu.

"SİZ MEŞRUİYETİNİZİ KAYBEDELİ UZUN ZAMAN OLDU"

Deniz Yücel'in Ömer Çelik'e X hesabı üzerinden verdiği yanıt şu şekilde:

"Sen anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayacaksın, anayasayı defalarca çiğneyeceksin, yargı eliyle seçilmişlere darbe yapacaksın, sonra bir de utanmadan demokrasiden, millet iradesinden bahsedeceksin!

Öyle mi Ömer Çelik?

Siz meşruiyetinizi kaybedeli uzun zaman oldu…

19 Mart darbe girişiminiz de darbeci zihniyetinizi, demokrasiden ve sandıktan ne kadar korktuğunuzu ve çekindiğinizi tescillemiş oldu!

"MİLYONLAR ADETA KABUSUNUZ OLDU"

Asılsız iddialarla, uyduruk delillerle, ısmarlama gizli tanık ifadeleriyle Silivri zindanlarına mahkum ettiğiniz Sn. Ekrem İmamoğlu, onun yol arkadaşları ve onlara yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara itiraz eden milyonlar adeta kâbusunuz oldu!

Siz hukuksuzluklarınıza, anayasayı çiğnemeye, milleti kutuplaştırmaya, liseleri, üniversiteleri karıştırmaya, gencecik fidanları hapse attırmaya devam ettiğiniz sürece Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel‘in liderliğinde milletimizle birlikte topyekün karşınızda olmaya devam edeceğiz.

Demokrasiye, millet iradesi ve egemenliğine gerçekten inanıyorsanız, hikaye anlatacağınıza getirin sandığı!"