CHP'li Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül kutlaması' tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez"

06 Eylül 2022 Salı, 17:35

AKP İzmir İl Başkanlığı, bugün sosyal medya hesabında, üzerinde sadece AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve "İzmir'in ZAFER ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" yazılı bir kutlama görseli paylaştı.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de AKP İzmir İl Başkanlığı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Vatan ve bayrak aşkının vücut bulduğu şehirdir güzel İzmir… Hürriyet, istiklal ve istikbalin şehri İzmir’imizin ‘Zafer’ ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" paylaşımını yaptı.

Vatan ve Bayrak aşkının vücut bulduğu şehirdir Güzel İzmir…

Hürriyet, istiklal ve istikbalin şehri İzmir’imizin “Zafer” ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun???????????? https://t.co/MDQ8Ed7UYN — Kerem Ali Sürekli ???? (@KSurekli) September 6, 2022

CHP'Lİ DENİZ YÜCEL'DEN TEPKİ

Söz konusu paylaşımlara CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer almadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk’süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. Şunu hâlâ öğrenemediniz. 9 Eylül, Atatürk’süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez.