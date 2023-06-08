CHP’li Deniz Yücel'den RTÜK'ün cezalarına tepki: ‘Haber alma hakkını savunacağız’

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 08.06.2023 - 14:47

RTÜK, seçimlerin ardından çok sayıda medya kuruluşuna ceza yağdırdı. Buna göre, üst kurul FOX TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash Haber’e ceza kesti. FOX TV ve Halk TV’ye üst sınırdan ceza uygulandı.

CHP’li Yücel, yaptığı yazılı açıklama ile RTÜK’ün seçimlerle ilgili Halk TV, Fox TV, Tele 1 ve Flash Haber’e verdiği cezalara tepki gösterdi.

"Seçim öncesi iktidardan yapılan “Not ediyoruz” açıklamalarını anımsatan Yücel, “Terörü övmüyorlar, ayrımcılık yapmıyorlar. Peki bu kararların dayanağı nedir? Hukuk güçlüden yana değil haklıdan yana olmalıdır. RTÜK, kuruluş amacını yok sayarak, iktidarın muhalif medya üzerindeki baskı mekanizması olmaya devam ediyor. Seçim sonrası FOX TV, Halk TV ve TELE1’e verilen idari para cezaları da bu baskı mekanizmasının göstergesi niteliğindedir. İfade özgürlüğü, anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. RTÜK cezaları, eleştirel yayınlara gözdağı mekanizması haline getirilmiştir. CHP’nin hukukçu milletvekili olarak, Meclis’te halkın haber alma özgürlüğü ve anayasa ile güvence altına alınmış tüm hak ve özgürlükler için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

