CHP’li Emir, iktidarın ücretsiz protez-ortez kararını Meclis’e taşıdı: Vaatler yine unutuldu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP iktidarının vaat ettiği protez ve ortez ihtiyacının karşılanmaması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Emir, iktidarının 6 Şubat Kahramaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan yurttaşların yapay organ ihtiyacı hâlâ karşılanmadığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önerge sundu.

“İktidar, depremden yaklaşık üç ay sonra protez ve ortezlerin ücretsiz ya da indirimli olarak karşılanmasına yönelik karar alabilmiştir” diyen Emir şunları söyledi: “Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsama girmeyen yurttaşların masraflarının ise İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması kararı alındı. 3 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karar ise hâlâ uygulanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı Kurumsal ve Mali Beklentiler Raporu’nda söz konusu kararın uygulanması için çalışmalara başlandı. Henüz bu konuda somut bir adım atılmadı.”

Onbinlerce hastanın mağdur edildiğini aktaran Emir’in, yanıtlanması istemiyle yönelttiği sorular şöyle: “Kararın yayımlanmasından bu yana kaç depremzedenin protez ve ortez ihtiyacı ücretsiz karşılandı? İndirim hangi oranlarda uygulandı? İndirim kapsamı dışındakilerden bugüne kadar toplam ne kadar protez ve ortez ücreti tahsil edildi?”

SGK DESTEĞİ SAĞLAMIYOR

Protez-ortez fiyatları ise hastalık derecesine ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Protez bacak fiyatı dizaltı ve dizüstü olarak ikiye ayrılırken fiyatları 30 bin TL ila 2 milyon 200 bin TL arasında değişiyor. Protez kol fiyatı ise dirsek altı kol protezi fiyatı 25 bin TL, dirsek üstü kol protezi fiyatı 35 bin TL’den başlıyor. Bunun yanı sıra ortezlerden uzun yürüme cihazı 10 bin TL, karbon uzun yürüme cihazı ise 20 bin TL taban fiyata sahip.