CHP’li Emir: ‘Kemer sıkmaya başladılar’

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:56

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:03

İktidarın memurlara yapılan kıfayet yardımlarını kaldırmasının tepkileri sürüyor. KESK’e bağlı Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam Sen), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) giyim yardımlarına ilişkin 15 Mart’ta Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirmişti. Giyim yardımına yönelik CHP’den de tepki gecikmedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

TALİMATİ VEREN ÇİFT MAAŞLI BÜROKRATMIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Mart’ta tüm KİT’lere ve kamu kurumlarına yazı yazarak, memurların Giyim Yardımı’nın kesilmesini talep ettiğini anımsatan CHP’li Emir, “Yardımın durdurulmasına gerekçe olarak da Sayıştay’ın geçmiş yıllarda yaptığı denetimlere ilişkin uyarılar ve tasarruf tedbirleri gösterilmiştir. Ancak Sayıştay’ın uyarıları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak yerine, adeta cezalandırılır gibi tüm memurların giyim yardımının durdurulması talep edilmiştir. Söz konusu yazıyı yazanın ise çifte maaşlı Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü olan kişi aynı zamanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu üyesidir ve yönetim kurulu üyeliğinden ne kadar maaş aldığı ise bilinmemektedir. Çifte maaşlarından, lüks harcamalarından tasarruf yapmayan bürokratlar, kemer sıkmaya seçimi bile beklemeden, şimdiden memurun sağlığından başladı” dedi. CHP’li Emir’in Bakan Şimşek’e yönelttiği sorular ise şöyle:

“2024 yılı içerisinde kaç memura koruyucu kıyafet yardımı yapılması planlandı, bugüne kadar kaçına koruyucu kıyafet yardımı yapıldı? Koruyucu kıyafet yardımları hangi gerekçeyle durduruldu? 2024 yılı içerisinde yardımlara devam edilecek mi? Gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde memurların koruyucu kıyafet ihtiyacı nasıl giderilecek?”