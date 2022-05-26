CHP'li Emir, SMA'nın tedavisinde kullanılan "Spinraza" için imzalanan sözleşmeleri sordu
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamında bulunan "Spinraza" isimli ilaç için yapılan alım sözleşmelerini sordu.
CHP'li Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1350 kutudan sonrası ücretsiz olmak üzere toplam 4 bin 200 kutu Spinraza için SGK ile Gen İlaç AŞ arasında bir sözleşme imzalandığını anlattı.
Sözleşme gereği SGK'nin, 1351'inci ilaçtan sonraki her bir kutuyu hiçbir ücret ödenmeden alma hakkına sahip olduğuna işaret eden Emir, buna rağmen tüm bedelsiz ilaçlar kullanılmadan aynı şirketle yeni sözleşme akdedildiğini ifade etti.
Emir, "Bizim bu firmadan alacağımız 439 bedelsiz ilaç daha var. Bu ilaçları kullanana kadar yeni sözleşme imzalamaya gerek yok. Bu usulsüzlüğün bedeli 22 milyon avro. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 439 kutu SMA ilacı nerede? Firmanın deposunda mı? Kullanılabilir durumda mı? 22 milyon avroluk ilaçtan niye vazgeçtiniz?" diye konuştu.
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