İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi planı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:05

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal konusunda sürpriz gelişmeler olabilir. Sezon ortasında göreve gelip büyük bir iş başaran 61 yaşındaki çalıştırıcının göreve devam edebileceğini bizzat Ali Koç açıklamıştı. Kartal'ın da çalışmalarını sanki hiç ayrılmayacakmış gibi yaptığı ileri sürüldü. Tecrübeli hoca, gelecek sezonla ilgili olarak yönetime, başka bir teknik adam gelse bile ona yol göstermesi için bir rapor sunmuştu. Fanatik'in haberine göre, İsmail Kartal, kalması halinde ise özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hasretini bitirecek yol haritasını çizdi.

1 NUMARASI BELOTTI

Jorge Jesus gibi İsmail Kartal'ın da 'olmazsa olmaz'ı gol yükünü sırtlayacak, kaliteli bir forvet. Yönetimin belirlediği adaylar arasında Kartal'ın 1 numarasının İtalyan yıldız Andrea Belotti olduğu kaydedildi. Başarılı teknik adamın golcüdeki ikinci tercihi ise Süper Lig 'de kalitesini ispatlamış, oyun planına son derece uygun olan Alexander Sörloth. Kartal, Szalai ya da Kim ikilisinden birinin ayrılması halinde stopere de takviye yapılması görüşünde.

ORTA SAHA İSTİYOR

Tecrübeli teknik adam, Nazım Sangare'nin 6 aylık sakatlığı sonrası bek transferinin de gerekli olduğunu düşünüyor. Ferdi savunmanın hem sağında hem de solunda oynayabiliyor. Bu nedenle beke alınacak oyuncunun hangi kanatta oynayacağından çok mali yönü ve İsmail Kartal'ın oyun planına uyması önemli. Başarılı çalıştırıcının 'önemli' gördüğü bir diğer transfer de 8 numara.

İsmail Kartal, ocak ayında da bu bölgeye takviye ihtiyacı olduğunu söylemiş, Ozan Tufan, Watford'dan geri dönmüştü. Ancak Ozan büyük hayal kırıklığı yaratıp kadro dışı kalınca, orta sahanın merkezine, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir transfer şart görünüyor.

KAMP TOPUK YAYLASI'NDA

İsmail Kartal, sezon öncesi hazırlık programını bile belirledi. Devler Ligi'nde ilk maç 19- 20 Temmuz'da oynanacak. Kartal'ın planı çalışmaları 13 Haziran'da başlatmak. Ancak milli takıma giden oyunculara biraz daha fazla izin verileceği öğrenildi. Samandıra'da sezonu açmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kamp etabını ise Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapmayı düşünüyor. Hazırlık maçları için de Avrupa'da kısa süreli bir turne planlandığı kaydedildi.