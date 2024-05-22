CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:24

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:24

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin ardından hala konteynerlerde yurttaşların sorunlar yaşadıklarını anlatarak, deprem bölgesi için vaat edilen ve teslim edilen konut sayılarınailişkin hazırladıkları tabloyu gösterdi. Emir, "Deprem bölgesinde yaşanılan gerçek budur, söylediklerinin ancak yüzde 5'ini teslim etmişler ve hala doğru dürüst çalışma olmadığını görüyoruz. Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Milyonlarını 2 yıl sonra bile konteynerlere terk eden bir Türkiye'yi asla kabul etmiyoruz ve iktidarı sözünü tutmaya davet ediyoruz" dedi.

"MEHMET ŞİMŞEK'İ TETİKÇİ OLMAYA DEĞİL SORUNU ÇÖZMEYE DAVET EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmek Şimşek'in kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesine gerek olmadığı yönündeki açıklamasına değinen Emir, şöyle konuştu:

"Piyasayı bozdular piyasayı bozdukları için de yüzde 25 sınırını getirdiler. Bu yüzde 25 sınırı 3 yıldır kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getirdi. Zaman zaman cinayet haberleri bile duyduk. Adliyeler tıka basa bu dava haberleriyle dolu. Buradaki barış bozuldu, insanlar kaygılı, kiracı da ev sahibi de kaygılı. Hiçbir düzenleme yapmadan şimdi de yüzde 25 barajını kaldırıyorlar. Yapılması gereken şey, hiçbir şey olmamış gibi, emekliyi asgari ücretliyi açlığa terketmemiş gibi bir gün bir kararla 'yüzde 25'i kaldırdık' demek değil, piyasaya doğru, yerinde ve milyonları koruyan bir müdahale yapmaktır. Aksi halde yapılacak iş sorumsuzluktur, tekrar ev sahibi kiracı krizini tetiklemektir. Mehmet Şimşek'i tetikçi olmaya değil bu sorunu çözmeye davet ediyoruz."

"KATİLLERİ DE GÖRMEZDEN GELENLERİ DE UNUTTURMAYACAĞIZ"

Murat Emir, 10 Ekim Gar Katliamı ile ilgili AYM'nin son kararına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir geleneği, bu tip toplumsal cinayetlerde sanki bir kişi bir nedenle cinayet işlemek istemişler, terör örgütü kurmak istemişler, hiçbir katkı, hiçbir ihmal olmadan bu işi yapmışlar gibi bulabildikleri 3-5 tetikçiyi yargılıyorlar, adalet yerini bulmamış oluyor. Burada da aynısı oldu. Ankara Gar Katliamı'nda bir tek kamu hgörevlisi araştırılmadı, yargılanmadı. AYM'ye gidildi. AYM'de iç hukuk yollarının tüketilmediği, mağduriyetinin somut olmadığı gibi gerekçelerle başvuruyu reddetti. Biz AYM'den istihbarat raporlarını ciddiye alan ve hukuk devletinde olması gerektiği gibi kamu görevlilerinin sorumluluğunu ortaya koyan tavır göstermesini isterdik, bu da olmadı. Katilleri de katilleri görmezden gelenleri de unutturmayacağız, bu davanın peşinde olacağız."

SOKAK HAYVANLARI SORUNUNA EL ATAN BİR YAKLAŞIMIN İÇİNDE OLMAYI TERCİH EDERİZ"

Emir, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'nin sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler öngören kanun teklifine tutumlarının ne olacağı konusunda Emir, "Sokak hayvanlarının önemli bir sorun olduğunu görüyoruz, kabulleniyoruz. Sokak hayvanı sorununun çözülmesi lazım ama onları itlaf ederek, 'uyutuyoruz' adı altında öldürerek değil hayvanların haklarına saygı duyulacak şekilde yapılması gerekir. Topyekun bir yaklaşım gerekir ama sokak hayvanları sorununa el atan bir yaklaşımın içinde olmayı tercih ederiz" dedi.

"BİZİM GÖSTERDİKLERİ HASSASİYETİN MİLYONDA BİRİNİ GÖSTERSİNLER"

"İktidar partisini bizim üzerimize gösteridiği hassasiyetin milyonda birini göstermesi bekleriz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi özelinde belediyelere yapılan eş, dost, akraba atamalarına ilişkin bir soru üzerine Emir, "Eş, dost, akrabayı bir yerlere atama alışkanlığının mutlaka Türkiye'de bitirilmesi lazım. İktidar sahipleri bizim hemen düzelttiğimiz örnek üzerinden bizi eleştirmeye çalışıyorlar ama bunun sebebi, biz bir beyaz sayfayız. Ama damadını Maliye Bakanı yapmaktan başlayarak, kamunun bütün organlarında mülakat adı altında bütün yandaşları dolduran iktidar partisinin bizim üzerimize gösterdiği hassasiyetin milyonda birini göstermesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

"TASARRUF İÇİN ADRES BELLİ"

Meclis'in tasarruf tedbirlerinin dışında tutulması konusunda da Emir, şunları kaydetti:

"Eğer tasarruf edilecekse ne başta bunu yapması gereken TBMM'dir, milletvekilleridir. Biz bunun arkasında oluruz. Tasarruf yapacağız diye başlıyorlar ama bu paketten tasarruf çıkmayacağı gibi bu yapacakları acı reçetenin bir ön hazırlığı, kamuyu hazırlığı şeklinde. Her gün tasarruf etmediklerine dönük bilgiler geliyor, birazcık samimilerse yapılması gereken şu; Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi var. Bu bilgi sistemini kamuoyunun denetimine açın, hepimiz görelim kim resmi araçlarından, bina kiralamasından feragat etmiş. Hodri meydan."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kiraladığı iddia edilen 15 katlı bina ile ilgili de Emir şöyle konuştu:

"Şimşek'e buradan sorayım; 10 aydır Bakan'sınız, 10 aydır aklınıza niye gelmedi tasarruf etmek. 10 aydır niye buna izin verdiniz. Bu 10 ayın bedelini kim ödeyecek? Siz gerçekten samimi olsanız öncesinde şu planlamayı yaparsınız; 40 tane memurunuz bir servise biniyor ve işine geliyor, o 40 kişini kendi aracıyla çıktığında çevre kirliliğini, dövize bağımlı olarak petrol alıyoruz, oradaki kaybımızı hesapladınız mı? Elinizi emeklinin, memurun, yoksulun cebinden çekin. Tasarruf yapacaksanız adres belli, Saray... Saray'dan başlayacaksınız."

"SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Murat Emir, dünkü grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik soruları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bize her aklınıza geldiğinde olur olmaz soruları soramazsınız. Hakkınız da haddiniz de değil. Sizin eğer vatanın, milletin bölünmezliği ile ilgili gerçekten kaygınız varsa önce Sarayda özerklik yanlıları ile el ele tutuşmanızı hatırlayacaksınız. Sonra 'eyalet sistemini Türkiye'nin gündemine getirelim' diyenleri bu Meclis'in içine soktuğunuzu göreceksiniz, ondan sonra bize soru soracaksınız. Sinan Ateş cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Açıkça ortada, tüm Türkiye bunun siyasi bir cinayet olduğunu biliyor ama söz konusu iddianame eksikliklerle dolu. Bir MHP milletvekilinin evinde ne işi vardı bir tetikçinin? Ülkü Ocakları ile MHP ile bu kadar yakın ilişkisi olan bir cinayet davasında adaletin tecelli etmesini beklemek bizim hakkımız değil mi? Biz bunu MHP'li kardeşlerimiz için de istiyoruz. Göz göre göre bir cinayet işleniyor ve bu soruşturma, dava kara