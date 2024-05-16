Kobani Davası'nın ardından açıklama: Bakırhan'dan 'Sinan Ateş' göndermesi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:54

Güncelleme: 16.05.2024 - 17:54

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 83'üncü duruşmasında, kararını açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

“Hukuk tarihine bugün yine kara bir leke sürüldü. Çetelerin, mafyaları güpegündüz kent meydanında çakarlı araçlarla insanları katledenlerin serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı, binlerce faili meçhul cinayet işleyen JİTEM davalarının aklandığı bir süreçte Kürt ve devrimci siyaseti bugün cezalandırıldı. Biz bu cezaları, bu kararı tanımıyoruz. Kobani kumpas Davası'nda yargılananlar özgürdür."

Tülay Hatimoğulları ise "Faşizme geçit vermeyeceğiz. Bu karar IŞİD lehine verilmiştir” ifadelerini kullandı.