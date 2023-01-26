CHP'li Engin Altay'dan iktidara 'EYT' çağrısı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:03

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:56

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, AKP'nin EYT metninin 'şova' dönüştürdüğünü söyledi.

Altay, şunları kaydetti:

"EYT, güya Meclis’e gelmiş. AK Partili vekiller, kameralar, cep telefonları karşısında EYT kanun teklifine imza atarken poz veriyorlar. Foto şov, imza şov yarışı başlamış. Ve milyonların umudunu imza şova çevirmişler. Pes. Sordum, hakikaten metin geldi mi Meclis’e dedim. Kem küm, gak guk. Bekliyoruz, verilmiş sözler var. Metin ortada mı? Bana sorarsanız yok. Özellikle bizim basıncımız dün burada söylediklerimiz, EYT’lilerden gelen yoğun talepler, AK Parti’de TBMM’de kanun yapma yerinde imza şov yapma görseli sergilenerek yine milyonların umudu ile adeta dalga geçilmiş gibi görünüyor. Eğer teklif gerçekten dün geldiyse, imzaya açıldıysa; kâğıda imza atmak kolay, bugün bu teklifi Meclis Başkanlığı’nda görmek istiyoruz. Bugün. Eğer bu bugün gelmiyorsa Meclis Başkanlığı’na bilin ki ortada kimsenin umudunu, moralini bozmak da istemiyorum ama gerçekleri söylemek gibi bir görevimiz var, teklif henüz ortada değildir.

Maliye Bakanı, para var, sorun yok diyor. Güzel. Erdoğan, 1 Ekim demişti. Temmuz ayında demişti. Ekim geçti, kasım, aralık, ocak… Şubata geldik. Cumhurbaşkanı bu yeni yıla kalmayacak demişti. Kaldı Erdoğan. EYT’liye anasının ak sütü gibi hakkı olan maaşları iki ay geç verirsen kar edeceğini mi düşünüyorsun? Ver zamanında. Hani yeni yıla kalmayacaktı? Şimdi şubat deniyor. Ey EYT’liler tamam bu iş bitti gözüyle bakarsanız belki bu marta kalacak. Belki nisana. Buradan EYT’lilere çağrıda bulunuyorum; basınca, talebe, feryada devam. Bunlar bu dilden anlar. Tamam bu iş bitti diye rehavete kapılmayın. Çünkü rehavete kapıldığınız her gün maaşınızı bir ay geç almanız demektir. Milletin umutları ile kimse oynamasın. Öyle görülüyor ki bu EYT’liler 3 ay geç alacaklar maaşlarını. Şovu bırakın, teklifi başkanlığa ulaştırın. Bu teklifin iki saat işi var.

Özlem Hanım (AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin) diyor ki dün ‘Mart, bakalım, belli olmaz’ noktasında. Hani mart, bastıracağız, İnşallah olacak. Ocak ve şubat ne olacak. EYT'linin 2 aylık maaşı ne olacak Erdoğan? Göz dike dike bunu mu buldun? EYT’linin 3 kuruş emekli maaşına mı göz dikiyorsun? Şovu bırakın ve teklifi bugün Başkanlığa ulaştırın. CHP hazır. Söz verdik. Hiç kem küm yok, orası burası yok. Vatandaşın, EYT’linin aleyhine bir şey yoksa bu teklifin bir saat komisyonda bir saat Genel Kurul’da işi var. İki saat. İsteniyorsa aynı gün. 48 saat kuralını partilerin mutabakatı ile esnetiriz ve Genel Kurul’da çıkarırız. Çıkmıyorsa bilin ki AK Parti, EYT’lilerin umutlarını malzeme yapmaya, umutlarıyla oynamaya devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, dün TBMM'de AKP milletvekillerinin imzasına açıldığı duyurulmuştu.