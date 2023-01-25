Son dakika... EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı

Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:02
Son dakika... EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
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