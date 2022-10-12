CHP'li Engin Altay'dan 'Sansür Yasası' açıklaması: 'İnat AKP'den zannediyordum; inat MHP'den çıktı'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:36

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Sansür Yasası'na tepki gösterirken aslında AKP yerine MHP'nin inat ettiğini vurguladı.

Altay, gündemdeki konulara ilişkin şunları söyledi:

MHP’YE NE OLUYOR ONU ANLAMADIM?



Sansür yasasıyla ilgili… Dün geldiler; ‘Bu 29’uncu maddeyi ‘Haklısınız, makul hale getirelim’ dediler. Sonra bir toplantı oldu. İnat AKP’den zannediyordum, inat MHP’den çıktı. ‘Kelimesine, virgülüne dokundurmam’ diyen bir MHP ile de karşı karşıyayız. MHP’ye ne oluyor, onu anlamadım. Virgülüne dokunsan ne olur? ‘Hayır, bu böyle geçecek.’ Yani güya dezenformasyon yapan; sosyal medya, gazete, televizyon üzerinden… Haber ve yorum yapan herkes hapse girmek suretiyle yargılanacak, bunda kararlıyız dediler. Düşündüm aklıma şu geldi. Erdoğan, ‘Yolsuzluk ve yoksulluğun olmadığı Türkiye’yi biz hallederiz, bunun hazırlığı içindeyiz’ derken; şunu kastetmiş. Meğer yoksuzluk, yoksulluğun ve rüşvetin konuşulmadığı bir Türkiye’yi hazırlıyor. Bu yasa ile yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk konuşulamayacak. Erdoğan bunu söylemiş arkadaşlar. Yolsuzluk, rüşvet, yoksulluğu ortadan kaldıracağım dememiş. Allah’ın izniyle onların olmayacağı demiş burada sözünde, konuşulmayacağı diye bunu değiştirirsek, şu anda onun hazırlığı içindeyiz derken de şu anda Meclis’te görüşülen sansür yasası üzerinden, Erdoğan diyor ki ‘Artık yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk konuşulamaz, nokta’. E konuştun, hapse girersin. Kim giremez? Şimdilik milletvekilleri. Erdoğan yapma, diktatörlere özenme. Bırak, insanlar düşüncesini söylesin.

BÖYLE Mİ KURTULACAĞINI ZANNEDİYORSUN?

Şimdi de yolsuzluk, rüşvet, yoksulluktan söz eden için TCK 299’a kardeş geliyor. TCK 217. Şimdi de artık çöpten biri çürük domates topladı diye haber yaparsan dezenformasyon yapmış olacak ve cezaevine koyacaksın. Böyle mi kurtulacağını zannediyorsun? Böyle toplumsal muhalefetten kurtulabileceğine inanıyor musun? CHP ve Millet Masasını böyle sindirebileceğini, CHP ve Millet İttifakı üyelerinin bu yasalarla orta yerdeki kepazeliği konuşmayacağını mı zannediyorsun Erdoğan. Boş bir hayal seninki boş. Türkiye’yi kendi açından dikensiz bir gül bahçesi yapman mümkün değil.

DİKTATÖRLERİN ZULMÜNÜN ARTIŞ HIZI YAKLAŞAN SONUNUN YAKINLIĞINA BAĞLIDIR

‘Bir satranç oyuncusu titizliği ile Türkiye’nin gelecek asrını planlıyoruz’ demiş beyefendi dün. Satranç biliyor mu, onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum onu da söyleyeyim. Ama aslında Erdoğan ülkenin gelecek asrını değil ama demokrasiyi yok etme planını hayata geçirmek için bütün olumsuzlukların, kirli işlerin, yanlışların altına imza atıyor. Ben tavsiye etmem. Bu kadarı iyi değil. Bütün diktatörlerin zulmünün artış hızı yaklaşan sonunun yakınlığına bağlıdır. Sonu yaklaşan bütün diktatörler zulmünü artırmıştır.