CHP'li Engin Özkoç: Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için basın kuruluşlarına ‘hırsızlık yok, haber yapmayın’ mesajını gönderiyor
CHP'li Engin Özkoç, “Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray’dan basın kuruluşlarına ‘hırsızlık yok, haber yapmayın’ mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) hırsızlığı kapatmak için basına mesaj gönderdiğini iddia etti.
Özkoç’un paylaşımı şöyle:
- Sevgili gençler; Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray’dan basın kuruluşlarına ‘hırsızlık yok, haber yapmayın’ mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun!
Sevgili Gençler, Erdoğan KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray’dan basın kuruluşlarına “hırsızlık yok, haber yapmayın” mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı! Böyle yönetime yazıklar olsun!— Engin Özkoç (@enginozkoc) August 16, 2022
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı