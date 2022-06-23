CHP'li Engin Özkoç'tan Bakan Kirişci'ye: 'Aklınız yok mu, sizi nasıl bakan yaptılar'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:43

Engin Özkoç, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, özetle şunları söyledi:

“SİZİ NASIL BAKAN YAPTILAR

Marmaris’te orman yangınları devam ediyor. Bir yıldan beri ‘Uçaklar nerede’ diyorum. Hayatımda, bir devlet yönetiminin bu kadar beceriksizce, rahat ve geniş şekilde yönetildiğine ilk kez şahit oluyorum. Bir ülkeye ancak bu kadar yazık edilir. Bakan ‘Gece görüşlü helikopterler 5 Temmuz’da gelecek’ diyor. Peki Sayın Bakan, ‘4 Temmuz’a kadar yangın çıkmayacak’, böyle mi düşünüyordun? Bu bir yıl içinde ilgili ihaleyi 4 Temmuz’da başlatıyorsunuz. Aklınız yok mu? Bakan ve iktidara söyleyecek tek sözünüz yok mu? THK uçakları sizin elinizde, sizin ambarınızda değil miydi? Onu bizim mühendislerimize teslim etseniz üç hafta içinde bu uçakları size hazır hale getirirlerdi. Niye beklediniz? Neden şov yapıyorsunuz? Neden orman yangını olurken sanki bakanlar görev başında gibi niye şov yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak var. Soruyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin envanterinde yangın söndürme uçağı var mı? Cumhurbaşkanı için uçak var. Gece görüşü olmayan helikopterlerin hiçbir işe yaramayacağını aklınız almıyor mu? Sizi nasıl bakan yaptılar? Türkiye'de başka bakan yapacak adam yok muydu? Hiçbir öngörünüz yok mu?

‘BANA DOLAR VERİR MİSİN’ DİYE EL SALLIYOR

Size resim göstereyim. Ormanlar yanıyor ya Recep Tayyip Erdoğan tatil yapıyor, Okluk Koyu’nda. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, Okluk Koyu’nda tatil yapıyor. Bir konuk gelecek. Kim? Suudi Arabistan’daki katil prens geliyor. Kaçıkçı’yı öldürme emri veren katil prens geliyor. ‘Ormanlar nasıl yanıyor, benim beceriksiz bakanlarım nasıl orman yangınlarını seyrediyor, ben nasıl müdahale etmedim de yanıyor, 8 uçağım var, Türkiye’nin yok, geçin de bakayım’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan Prens Salman ile neden gazetecilerin karşısına çıkmadı? Çünkü bir tanesi şunu soracak; ‘Kaşıkcı’yı öldürme talimatını veren adam bu değil miydi?’ Bir açıklama metni yapmışlar, hiçbir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını neye karşılık Tayyip Erdoğan teslim etti? Suudi Arabistan Prensi’nin basına verdirttiği fotoğrafı görüyor musunuz? Ne işin var senin havalimanında? Suudi Arabistan Prensi yukarıda, Recep Tayyip Erdoğan aşağıda el sallıyor. El sallıyor, ‘Bana dolar verir misin’ diye? Ne hakkın var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını bu hale getirmeye?

BAKAN NE DİYORSUN

Türkiye'de yaşayan hiç kimse unutmasın; ormanlar yanıyor, uçak yok. 8 tane uçağı olan Cumhurbaşkanı burada tatil yapıyor. Şu anda, şu günlerde, burada tatil yapıyor. Ormanlar yanarken beceriksiz bakanları, ormanları söndürme helikopterlerinin gece görüşü olmadığı için oturmuş orada yangını seyrediyorlar. Ne diyorlar yangını seyrederken? ‘Bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangında yok’ diyorlar. Bakan diyor bunu. Ya ne diyorsun arkadaş ya? Ne diyorsun ya? ‘Bir şey olmadıysa bile muhakkak bir şey olmuştur.’ Bundan bir şey anlamadık da ya beceriksiz bakanlar, ne demek istiyorsunuz?

BÖYLE ÇELİŞKİ OLUR MU?

Şimdi kalkmış bu Cumhurbaşkanı, bu Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı… Peki küçük ortak? O ne diyor; ‘Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.’ Yani ‘açlık yok’ diyor, yani ‘yoksulluk yok’ diyor, yani ‘pahalılık yok’ diyor, yani ‘insanlar sıkıntı içerisinde değiller’ diyor, yani ‘benzine zam gelmiyor’ diyor, yani ‘dolar artmıyor’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza soruyorum; Devlet Bahçeli doğru mu söylüyor arkadaşlar? Bir kişi, ‘Hayır, doğru söylemiyor’ diyor. Kimden, Cumhur İttifakı'ndan bir kişi. Kim? Numan Kurtulmuş. ‘Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bir süreç var’ diyor. ‘Bu süreçte hayat pahalılığını azaltmak için de gayret sarf ediyoruz.’ Yani büyük ittifak diyor ki ‘hayat pahalılığı var’. Bundan kaçamıyor, bunu söylüyor. Öteki diyor ki, Devlet Bahçeli de diyor ki ‘Türkiye’de böyle bir tablo yoktur’. Bu kadar büyük bir çelişki olabilir mi ya?

DEVLET BÖYLE YÖNETİLİR Mİ?

Peki asgari ücret? Asgari ücretle ilgili Numan Kurtulmuş bir şey söylemek istemiyor. Neden? Asgari ücretliler aç mı kalacak? Milyonlarca insan bir beklenti içerisinde ama ben dünkü basın toplantısında da söyledim, maaşı artırmak çözüm değil. Zamları durdurmaktır çözüm olan. Buna çare bulmaktır. Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili inadı yüzünden faizler almış başını gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin borcu üçe, dörde katlanıyor. İnsanlar mahvolmuş durumda. Pahalılık almış başını gidiyor. Bir ay sonra yaptığınız zaman karşılığı yok. Devlet böyle yönetilir mi?

MADEM BECEREMEYECEKTİN NİYE TANK PALET’İ SATTIN:

Bakan, Tank Palet ile ilgili açıklama yapmış; ‘Elimizde motor yok, tank yapamıyoruz’. Tabii şanzıman kutusu da olmadığı için tank imalatı gerçekleşmiyor. Peki Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nı Ethem Sancak’a 25 yıllığına neden peşkeş çektin? Peki bunu madem beceremeyecektin, Tank Palet’i başka ülkenin ordusuna neden peşkeş çektin? Ethem Sancak ayrıldı gitti. ‘60 milyon lira aldım, 10 milyon lira kar ettim’ diyor. Bir gerçek bu kadar saptırılır mı? BMC’nin yüzde 99’unu 300 milyon dolara sattın mı, satmadın mı? Hani 10 milyon dolardı? 90 milyon dolara Talip Öztürk’e sattın mı, satmadın mı? 120 milyon dolar daha almışsınız, buradan söyledim, yalansa ‘yalan Engin Özkoç’…”

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ek bütçede cumhurbaşkanı maaşına yapılması öngörülen artışla ilgili CHP ve İYİ Parti’ye çağrıda bulunarak, “Buyurun, eski milletvekillerinin maaşlarını cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmakta çıkaralım” sözlerinin sorulması üzerine Özkoç, “Çıkarsınlar. ‘Sizden dolayı bunu yaptık’ diyemez. Milletvekillerinin böyle bir talebi yok. Cumhurbaşkanı’nın maaşı arttı, sizden dolayı arttı, böyle bir şey yok” yanıtı verdi.