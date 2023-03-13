CHP’li Erdem’den dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu: Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:21

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 18:21

Eren Erdem’in hazırladığı video bir saat içinde binlerce beğeni alırken, Kılıçdaroğlu’nun “yalnızca ben aday değilim” vurgusunu yaptığı konuşmasına atıf yapan görüntüler de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylığının ilan edildiği gün 22 yıllık AK Parti iktidarında ezilen, hor görülen, zorbalığa uğrayan ve göz ardı edilen kesimlerin sembol isimlerinden bahsederek gerçek adayın onlar olduğu vurgusunu şu sözlerle yapmıştı;

Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim, bereket, huzur, adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek herkes bu ülkeyi hakettiği yaşam için değiştirmeye adaydır.

Ben uzun bir yolculuktan geldim, yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Kimler aday biliyor musunuz; Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum İbrahim Bey adaydır. Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçcisi Rıdvan'ı ziyaret etmiştim, rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta Samadağ'da 'İçeride annem, abim ve babam var, ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok' diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday, böyle bilmeniz gerekiyor. Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcıların deposuna gittim, işte oradakiler aday. Süt veren ineğini kesip kredimi ödüyorum diye feryadını dinledeğim çiftçi aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpası ile canına kast ettikleri Kuddusi Okkır'ın evine gittim, beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları'nı savunan Hanife Teyze de aday. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan'ı dinlemiştim Salihcan da adya. Gezi Parkı davasında haksız yere yatan şehir plancı Tayfun'un biricik kızı evladımız da aday.

Sadece ben değil 84 milyon aday! 84 milyon. SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon, ekmeği, suyu, gelecğei çalınmış o 84 milyon da aday!Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz, siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz.

Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı, halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hakettiğimiz düzeni hep birlikte kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Söylemiştim başlıyoruz diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz."