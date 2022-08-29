CHP'li Erdoğan Toprak: 'Seçim geldi yoksul hatırlandı'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Ağustos itibarıyla icra-iflas dairelerindeki dosya sayısının 25 milyonu aştığını belirten Toprak, “Her üç kişiden birisi icralık. İki yıllık salgın süresince sadece bir kez, sosyal yardım alan kayıtlı 3 milyon haneye 1000 TL, toplamda 3 milyar TL nakdi destek verildi. İktidar seçime dokuz ay kala milyonlarca dar gelirliyi hatırlama lütfunda bulundu” dedi.

Toprak şöyle devam etti:

“Faturalarını ödeyemedikleri için icraya verilen vatandaşın bu dosyaları aynı zamanda modern görünümlü çek-senet mafyası, tefeci konumundaki varlık yönetim şirketlerine devredilmiş durumda. İktidar, icra dosyalarını kapatmayı, dosya başına 2 bin TL’ye kadar olan icra ödemelerini üstlenmeyi, icrayı silmeyi vaat ediyor. Bugüne kadar yoksulluğu önlemeyi değil yönetmeyi ve kitleleri muhtaç kılarak siyasi kontrolünde oy deposu olarak tutmayı tercih eden iktidar, 30 milyarlık bütçe kaynağıyla icra silme desteğini siyasi nema ve oy alma amacıyla uygulamaya hazırlanıyor. İki ay sonra yine faturasını ödeyemeyip icraya düşeceği aşikâr olan vatandaşı 2 bin TL icra parasıyla kandırıyor.”