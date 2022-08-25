İcralık borçlara devlet desteği nedir? İcralık borçlara devlet desteği nasıl alınır?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:35

İcralık borçlara devlet desteği 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek.

İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NEDİR?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

İCRALIK BORÇLARA DEVLET DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULACAK?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı. Düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.Düzenlenmenin TBMM'den geçmesinin ardından başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.



