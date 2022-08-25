İcralık borçlara devlet desteği nedir? İcralık borçlara devlet desteği nasıl alınır?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat icralık borçlara devlet desteği ile 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye edileceğini açıkladı. İcralık borçlara devlet desteği nedir? İcralık borçlara devlet desteği nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?
İcralık borçlara devlet desteği 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek.
İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NEDİR?
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
İCRALIK BORÇLARA DEVLET DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULACAK?
Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı. Düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.Düzenlenmenin TBMM'den geçmesinin ardından başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
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