CHP'li Eren Erdem: 'Seçim Haziran 2023'te olursa AKP'nin oy oranı yüzde17-22 arasında olur'

28 Haziran 2022 Salı, 14:34

CHP'li Eren Erdem, Artı TV'de katıldığı programda erken seçim iddialarını yorumlardı. CHP'li Erdem, seçimin 2023 Haziran ayında yapılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

CHP'li Erdem kasım ayında bir seçim beklediğini dile getirdi.

Erken seçim olacağı iddiasını ekonomik verilerle açıklayan CHP'li Erdem, "Ocak ayında doğalgaz, elektrik ve gıda maddeleri korkunç derecede zamlanacak. Önümüzdeki kış çok zor olacak, AK Parti iktidarı bir kış daha kaldıramaz" dedi.

"SİZCE HANGİSİ TERCİH EDİLİR?"

CHP'li Erdem, "Bugün yüksek bütçeli bir kampanya aynı zamanda sahada toplumu kamplaştırarak 3-4 puan arttırıp bir şekilde kazanma hayali kurabilecekleri bir oya sahipler" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl enflasyonun üç haneli rakamlara geçebileceğini belirten CHP'li Erdem, "Bir felaket geliyor, bunların hiçbirine tedbir almayan, tüm bunlara çözüm üretip ortadan kaldırma kabiliyeti olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tüm bunlar kenarda dursun bu hükümetin dediğim gibi önümüzdeki haziranda oy oranı 17-22 seviyelerinde olacak. Şimdi o ortamda seçime gitmek var, bir de şimdi iyimser anketlerde 36-37 bandında çıkan rakamlarla seçime gitme var sizce hangisi tercih edilir" ifadelerini kullandı.