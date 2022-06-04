CHP'li Erkan Aydın: Biz hazırız, seçim ilan edin ertesi gün adayı açıklayalım

04 Haziran 2022 Cumartesi, 22:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 51 ilde 102 milletvekilinin eş zamanlı ziyaretleri kapsamında CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, "Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz" temasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların sorunlarını dinleyip rapor haline getirmek için Dersim'e geldi.

Milletvekilleri il başkanlığındaki programda basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Bize her yerde soruyorlar, size de soruyorlar. Sokağa çıkıyorsun eş, dost soruyor; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Neden açıklamıyorsunuz? Biz de söylüyoruz; önce Cumhur İttifakı açıklasın, biz hazırız" dedi.

"HERKESİN AKLINA TEK İSİM GELİYOR"

"Seçimi ilan edin, ertesi gün açıklayalım" diyen Aydın, "Nasıl bir cumhurbaşkanı olması lazım? Önce ondan bahsedeyim. Halkına kötü söz söylemeyen, eş, dost ve akraba kayırmayan, hak yemeyen ve hak yedirmeyen, sarayda oturmayan, korumasız sokakta dolaşabilen, dini siyasete alet etmeyen, Hazine'nin kuruşunu yedirmeyen, yargıyı siyasete alet ettirmeyen, halkının yanında her zaman yer alan" ifadelerini kullandı.

Aday kriterlerinin akıllara Kılıçdaroğlu'nu getirdiğini savunan Aydın, "Bu tanımları koyduğumuz zaman herkesin aklına tek isim geliyor. Tabii ki altılı masa bu kararı verecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.