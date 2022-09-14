CHP'li Erkek 305 çocuğa cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığını açıkladı: 'Çocukları bile yargılıyorlar'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı “2021 yılı Adalet İstatistiktekileri Raporunu” değerlendirdi. “Raporun içerisindeki veriler vahim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında dayatılan keyfilik ve hukuksuzluk her geçen toplumun her kesiminde adaletsizliği büyütüyor” diyen Erkek, şu görüşleri dile getirdi:

“BU UCUBE SİSTEMDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET DİYE BİR SUÇ OLMAMALI”

“Aslında bu ucube sistemde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ diye bir suç olmamalı. Çünkü kendisi de parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetiyor. Maddi temelini tamamen kaybetmiş bir suçtan insanlar yargılanıyorlar. 2014 yılında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 110 dava açılmış. 2021’de 9 bin 168 dava açılmış. 2014’te bir çocuk hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. 2021’de 305 çocuk. Çocukları bile yargılıyorlar. 22 çocuk mahkumiyet kararıyla karşı karşıya bırakılmış. Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle soruşturma geçirenlerin sayısı 200 bine yaklaştı.

ANAYASA MAHKEMESİ VERİLERİ

Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında 11 bin 830 hak ihlali kararı vermiş. Temel hak ve özgürlükleri ciddi tehdit altında. Yüzde 93 oranında adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda 122 baktığı dosyada ‘Burada işkence ve kötü muamele var’ demiş. Adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü kalmadı. Bu arada yargının kurucu unsuru olan savunma ve temsil eden avukat. Çok ciddi sorunları var savunmanın. Saray hükümeti adil yargılanma hakkını sağlayacak CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) ücretlerini bile avukatlara düzenli ödeyemiyor.

“ADALETE GÜVENİ TAMAMEN BİTİRDİLER”

Faili meçhul dosyaların sayısı 2021’de 4 milyon 380 bin 574. Yüzde 19’u zaman aşımına uğradı ve kapandı. İşte yarattıkları tablo bu. Adalete güveni tamamen bitirdiler, yok ettiler.

Adalet olmadığı için toplumun önemli bir kesimi barınma sorunuyla beslenme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Üniversite öğrencileri bu sorunlar yüzünden öğrenimlerine ara verdi. Üniversitelerine gitmeme kararı aldı.

Bir ülkede halk artık adalete inanmıyorsa o sistem, o rejim, o yönetim artık mahkum olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de Recep Tayyip Erdoğan da bu Saray iktidarı da mahkum oldu.

Son yapılan bir araştırmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyenler yüzde 29. Parlamenter sistem diyenler yüzde 65. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu sorunları hep beraber çözeceğiz.”